Привлечете неудачу и чужие проблемы. Категорически не делайте этого в праздник 21 февраля

Не игнорируйте 21 февраля основных традиций и запретов

В субботу, 21 февраля, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память преподобного Тимофея Олимпийского. По старому стилю этот праздник припадал на 6 марта.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

В народных верованиях существуют такие предостережения, однако научного подтверждения они не имеют

Преподобный Тимофей Олимпийский — византийский монах и подвижник VIII века, живший на горе Олимп в Малой Азии. Он известен строгой аскетической жизнью, молитвенным подвигом и духовным наставничеством, за что был почитаем как святой еще при жизни.

Что можно делать 21 февраля:

В этот день верующие обращаются с молитвами к преподобному Тимофею, прося укрепления здоровья, терпения и защиты;

День благоприятный для домашних дел и наведения порядка, можно избавиться от ненужных вещей и тем самым "выбросить" беды;

Сегодня нужно помогать близким, проявлять заботу и поддерживать тех, кто нуждается во внимании.

Считалось, что если в этот день выйти на дорогу и позвать весну, то год будет удачным.

Что можно и нельзя делать 21 февраля

Что нельзя делать 21 февраля:

Сегодня нельзя ссориться, потому что конфликт в этот день может притянуть беды и испортить отношения на долгое время;

Не давайте в долг и не берите деньги взаймы — это приведет к финансовым потерям;

В этот день не стоит поднимать чужие вещи и нельзя брать их без спроса, поскольку можно призвать неудачу и лишние проблемы;

Не начинайте новые крупные дела и не подписывать важные документы — новые начинания могут быть неудачными;

Не оставлять беспорядок в доме — грязь и хаос "оттягивают" удачу и достаток;

Приметы на 21 февраля:

какая погода на Тимофея — такой будет и вся весна;

если сегодня воздух теплый и сухой — весна будет теплой и быстро пройдет;

если ручьи потекли — сеять нужно рано.

