Одним - пять отключений, другим - весь день свет. Какие графики 21 февраля
Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Так что в субботу, 21 февраля, в течение всего дня в стране будут отключения электричества для бытовых потребителей, сообщает "Укрэнерго"
Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.
Киев
Введены графики отдельно для каждого дома в столице. Что важно знать:
- Графики будут неравномерными в разных районах из-за особенностей повреждений энергосистемы.
- Они никак не привязаны к очередям, к которым мы привыкли (1.1, 1.2, 2.1 и т.п.).
- Их можно будет посмотреть в чат-боте и на сайте. Из-за нагрузки на сайте возможны задержки до 5 минут.
Киевская область
Винницкая область
Днепропетровская область
Житомирская область
Запорожская область
Кировоградская область
Николаевская область
Одесская область
Полтавская область
Сумская область
Тернопольская область
Общего графика отключения электроэнергии больше нет. В дальнейшем есть график почасовых отключений, но в обновленном формате. Теперь потребители могут индивидуально в свой адрес проверять, когда именно планируется отключение света.
Харьковская область
Хмельницкая область
Черкасская область
Черновицкая область
Черниговская область
Ранее "Телеграф" рассказывал, что по мнению экспертов, российские удары вскоре могут также сосредоточиться на водоснабжении, а не только на электричестве.