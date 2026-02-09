Укр

Целая эпоха для города: в чем была особенность ресторана "Старая башня" в Днепре

Читати українською
Ресторан "Старая башня" был одним из самых известных в Днепре.
В Днепре всегда было много легендарных кафе и ресторанов. Среди них особое место занимал ресторан "Старая башня".

Это заведение получило популярность благодаря своему архитектурному стилю и неповторимой атмосфере. "Телеграф" расскажет об этом знаковом для жителей Днепра месте.

Где находилось заведение

Это популярное место находилось на проспекте Гагарина (ныне — Науки), 104а, в Днепре. В районе под названием Подстанция.

История местности и здания

Подстанция в Днепре – довольно молодой район. Раньше здесь были Городские дачи, стояли небольшие домики и одним из главных украшений этих дач была водонапорная башня. В 1906-1909 годах в Екатеринославе (так назывался Днепр) создавался новый городской водопровод. Фирма одесского инженера Владимира Кундерта выступила подрядчиком при строительстве нескольких объектов водопровода, в том числе машинных корпусов Кайдакской насосной станции, резервуаров для воды. В районе Городских дач также планировалось создать часть водопровода с Дачным резервом. Так, в 1909 году по проекту Кундерта возводится водонапорная башня на 30 тысяч ведер воды. Здание кирпичное, а сам резервуар железобетонный. Архитектура башни имеет мотивы стиля модерн.

Водонапорная башня в 1910 году
Как появился ресторан

Осваивать район Городских дач начали после Второй мировой войны. Уже в конце 1960-х годов башня не удовлетворяла потребности всех жителей этого района. Здесь строили многоквартирные дома и прокладывали другой водопровод. Власти думали над сносом сооружения, однако архитекторы Зубарев, Чубаров и Лошаков в 1976 году предложили перестроить объект в ресторан под названием "Старая башня". Внутреннее оформление залов выполнялось мастерами Художественного фонда под руководством известного живописца В. Юшкова. В 1979 году к старому корпусу пристроили трехэтажное здание.

Ресторан "Старая башня" в середине 1970-х годов
На первом этаже размещался коктейль-бар на 28 мест. Здесь, среди прочего, подавали фирменный коктейль "Старая башня". Второй этаж занимал главный зал ресторана, рассчитанный на 100 мест. На третьем размещалось уютное кафе на 48 мест с фонтаном. Главным украшением заведения была огромная люстра. Так "Старая башня" и стала одним из символов города.

Глава украшение ресторана "Старая башня", 1976 год
Обслуживал посетителей большой коллектив в 70 человек. Главным блюдом "Старой башни" были – горшочки с запеченным картофелем со свининой сверху залепленные тестом. Горожане вспоминают, что ресторан "Старая башня" был не просто местом для обеда, а целой эпохой для Днепра.

Почему исчезла "Старая башня"

В 1990-х годах заведение начало постепенно приходить в упадок, вероятно, из-за роста конкуренции. Здесь продолжал работать только пивной бар на первом этаже.

Здание ресторана "Старая башня", 2018 год
Здание ресторана "Старая башня", 2018 год
В 2012 году был закрыт и бар. После этого там некоторое время работал мастер по ремонту обуви и изготовлению ключей. Здание было выставлено на продажу.

Здание ресторана "Старая башня", 2018 год
Флюгер на куполе здания ресторана "Старая башня", 2018 год
В каком состоянии находится здание сейчас

Пока здание так и не нашло нового владельца и продолжает разрушаться. Еще несколько лет назад можно было попасть внутрь легендарного ресторана, но теперь здесь заделаны кирпичом все окна и двери. Однако для истории была создана 3D модель этого уникального заведения.

Все окна и двери здания заложены кирпичом
Купол здания ресторана "Старая башня", 2018 год
