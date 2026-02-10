Пол минуты под землей: где находится самое короткое метро в мире (фото)
Весь маршрут состоит всего из двух станций, расположенных на разных уровнях высоты
Пока жители мегаполисов жалуются на долгие пересадки и бесконечные туннели подземки, в Стамбуле существует метро, которое можно пройти пешком быстрее, чем дождаться кофе в очереди. Речь идет о "Тюнеле"" (Tünel).
"Телеграф" расскажет, что известно о турецком метрополитене, а также почему его считают одним из самых маленьких в мире.
Как создавалось самое маленькое метро в мире
История этой линии началась еще в 1875 году. В то время в мире существовало только одно метро — в Лондоне, поэтому стамбульский проект стал настоящим технологическим прорывом для Османской империи.
Тюнель был спроектирован французским инженером Эженом Анри Гаваном и совместно с англичанами. В первый год работы подземки городское население боялось ездить по этой подземной трассе. Для решения этой проблемы был введен дополнительный вагон, перевозивший животных. В результате было продемонстрировано, что данный вид транспорта безопасен.
Идея была гениально проста: облегчить жизнь купцам и дипломатам, которым ежедневно приходилось преодолевать крутой подъем от набережной района Каракей до роскошных кварталов на холме Бейоглу. Раньше этот путь истощал людей и лошадей, а с появлением "Тюнеля" превратился в приятную прогулку.
Эта линия официально считается одной из кратчайших в мире – ее длина составляет всего 573 метра. Здесь нет длинных гонок или сложных развязок, ведь весь маршрут состоит всего из двух станций, расположенных на разных уровнях высоты.
Принцип работы самого маленького метро
По своей сути "Тюнель" – это подземный фуникулер. Два вагона двигаются навстречу друг другу: пока один тянет пассажиров вверх, другой служит противовесом и спускается вниз. Когда вагоны были деревянными и двигались благодаря паровой тяге, а сегодня это современная электрифицированная система, интегрированная в городскую сеть.
За свою более чем 150-летнюю историю "Тюнель" пережил падения империи, землетрясения и многочисленные пожары. Он останавливался лишь на время серьезных реконструкций (например, когда паровую тягу заменяли электрической в 1971 году).
Несмотря на то, что на линии всего две станции "Тюнель" не стал музейным экспонатом. Он и сегодня остается одним из популярнейших маршрутов Стамбула. Для местных — это легальный и очень быстрый способ обойти крутую лестницу и пробки.
