Пол минуты под землей: где находится самое короткое метро в мире (фото)

Пока жители мегаполисов жалуются на долгие пересадки и бесконечные туннели подземки, в Стамбуле существует метро, которое можно пройти пешком быстрее, чем дождаться кофе в очереди. Речь идет о "Тюнеле"" (Tünel).

"Телеграф" расскажет, что известно о турецком метрополитене, а также почему его считают одним из самых маленьких в мире.

Как создавалось самое маленькое метро в мире

История этой линии началась еще в 1875 году. В то время в мире существовало только одно метро — в Лондоне, поэтому стамбульский проект стал настоящим технологическим прорывом для Османской империи.

Тюнель был спроектирован французским инженером Эженом Анри Гаваном и совместно с англичанами. В первый год работы подземки городское население боялось ездить по этой подземной трассе. Для решения этой проблемы был введен дополнительный вагон, перевозивший животных. В результате было продемонстрировано, что данный вид транспорта безопасен.

Стамбул

Идея была гениально проста: облегчить жизнь купцам и дипломатам, которым ежедневно приходилось преодолевать крутой подъем от набережной района Каракей до роскошных кварталов на холме Бейоглу. Раньше этот путь истощал людей и лошадей, а с появлением "Тюнеля" превратился в приятную прогулку.

Эта линия официально считается одной из кратчайших в мире – ее длина составляет всего 573 метра. Здесь нет длинных гонок или сложных развязок, ведь весь маршрут состоит всего из двух станций, расположенных на разных уровнях высоты.

Тоннель в Стамбуле

Принцип работы самого маленького метро

По своей сути "Тюнель" – это подземный фуникулер. Два вагона двигаются навстречу друг другу: пока один тянет пассажиров вверх, другой служит противовесом и спускается вниз. Когда вагоны были деревянными и двигались благодаря паровой тяге, а сегодня это современная электрифицированная система, интегрированная в городскую сеть.

"Тюнель" — метро в Стамбуле

За свою более чем 150-летнюю историю "Тюнель" пережил падения империи, землетрясения и многочисленные пожары. Он останавливался лишь на время серьезных реконструкций (например, когда паровую тягу заменяли электрической в 1971 году).

Несмотря на то, что на линии всего две станции "Тюнель" не стал музейным экспонатом. Он и сегодня остается одним из популярнейших маршрутов Стамбула. Для местных — это легальный и очень быстрый способ обойти крутую лестницу и пробки.

