Укр

Ему больше ста лет, но там до сих пор есть жители: где во Львове находится старейший дом (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Вся улица застроена старыми особняками
Вся улица застроена старыми особняками. Фото Коллаж "Телеграфа"

За дом хотели более 15 млн

Во Львове немало старых домов, часть из них уже не жилая. Самый старый дом во Львове, в котором живут люди, находится на Звенигородской площади, 8, слева от храма Матери Божьей Неустанной Помощи УГКЦ.

Застройка на этой улице началась в конце XIX века. Как рассказывал экскурсовод Петр Радковец, в этом доме жил органист монастыря бенедиктинок, также располагавшегося неподалеку. Дом является памяткой архитектуры местного значения.

Старейший дом Львова до реконструкции
Старейший дом Львова до реконструкции
Дом после реконструкции фасада
Дом после реконструкции фасада/ Источник: tvoemisto.tv

По данным с сайта продажи недвижимости, в доме восемь комнат и он сделан из кирпича. Его общая площадь 190 кв. За него просили 355 300$ (более 15 млн грн по текущему курсу), однако сейчас объявление не активно.

Костел Марии Снежной и старейший дом во Львове
Дом виднеется слева от костела Марии Снежной, ныне – храма Матери Божьей Неустанной Помощи УГКЦ/Источник: tvoemisto.tv

Сам храм, который в прошлом назывался костелом Марии Снежной, а сейчас храм Матери Божьей Неустанной Помощи УГКЦ является одним из старейших во Львове и ведет свое начало в период позднего средневековья. Первое письменное упоминание датировано 1352 годом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что самое старое здание во Львове может быть старше официального первого упоминания самого города. Этот храм по-прежнему стоит и туда можно зайти.

Теги:
#История #Львов #Особняк