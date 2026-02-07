Ему больше ста лет, но там до сих пор есть жители: где во Львове находится старейший дом (фото)

За дом хотели более 15 млн

Во Львове немало старых домов, часть из них уже не жилая. Самый старый дом во Львове, в котором живут люди, находится на Звенигородской площади, 8, слева от храма Матери Божьей Неустанной Помощи УГКЦ.

Застройка на этой улице началась в конце XIX века. Как рассказывал экскурсовод Петр Радковец, в этом доме жил органист монастыря бенедиктинок, также располагавшегося неподалеку. Дом является памяткой архитектуры местного значения.

Старейший дом Львова до реконструкции

Дом после реконструкции фасада/ Источник: tvoemisto.tv

По данным с сайта продажи недвижимости, в доме восемь комнат и он сделан из кирпича. Его общая площадь 190 кв. За него просили 355 300$ (более 15 млн грн по текущему курсу), однако сейчас объявление не активно.

Дом виднеется слева от костела Марии Снежной, ныне – храма Матери Божьей Неустанной Помощи УГКЦ/Источник: tvoemisto.tv

Сам храм, который в прошлом назывался костелом Марии Снежной, а сейчас храм Матери Божьей Неустанной Помощи УГКЦ является одним из старейших во Львове и ведет свое начало в период позднего средневековья. Первое письменное упоминание датировано 1352 годом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что самое старое здание во Львове может быть старше официального первого упоминания самого города. Этот храм по-прежнему стоит и туда можно зайти.