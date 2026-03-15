Паралімпіада-2026: Українка виграла 5 медалей на Іграх

Спортсменка блискуче виступила і в парабіатлоні, і в паралижних перегонах

У неділю, 15 березня, на Паралімпійських іграх у Мілані відбулися жіночі лижні перегони на 20 км серед спортсменок із ураженнями опорно-рухового апарату (клас стоячи). Українка Олександра Кононова здобула "бронзу".

Що потрібно знати

35-річна українка стала 5-разовою медалісткою Паралімпіади в Італії

Олександра виграла медаль у лижному марафоні

Паралімпійські ігри завершаться в Італії 15 березня 2026 року

Українка програла другому місцю, яке посіла норвежка Вільде Нільсен, 3.8 секунд, а від золотої медалістки Сідні Петерсон зі США відстала більш ніж на хвилину. Про це повідомляє "Телеграф". Людмила Ляшенко показала 4-й результат, Ірина Буй – п’ятий, а Богдана Конашук – 9-й.

Результати гонки

Кононова стала 5-разовою медалісткою Паралімпіади-2026. На її рахунку "срібло" у лижній змішаній естафеті та нагороди в біатлоні: "золото" (спринт), і "бронзи" в "індивідуалці" та спринт-персьюті.

У неділю, 15 березня, на Паралімпіаді проходить дев’ятий ігровий день. Українці борються медалі у двох видах спорту. 7 березня, на Паралімпіаді-2026 пройшов перший медальний день, який подарував Україні 6 нагород у біатлоні, включаючи 3 золоті. Наступного дня біатлоністи принесли в скарбничку нашої команди "срібло" та 3 "бронзи". 13 березня, наші біатлоністи знову порадували вболівальників, здобувши 4 срібних та 2 бронзові нагороди. 14 березня українці виграли першу медаль у лижних перегонах — "срібло" у змішаній командній естафеті.

Нагадаємо, Росія та Білорусь представлені на Паралімпіаді-2026 без обмежень (з прапором та гімном), через що низка країн, включаючи Україну, бойкотували або частково бойкотували церемонію відкриття Паралімпіади-2026.

Перед стартом Ігор пролунав скандал із формою збірної України. Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Синьо-жовтим парадне екіпірування, на якому зображено мапу України. Також на Іграх прогримів скандал через патріотичні сережки парабіатлоністки Кононової. Крім того, організатори без причин відібрали синьо-жовті прапори в українських уболівальників.