Фаворитка Путина станет министром? Отец проговорился
Российская фигуристка, похоже, метит в правительство
Валерий Рамазанов, отец российской фигуристки Камилы Валиевой, высказался о профессиональном возвращении дочери на лед. Валиева, которую связывают с президентом РФ Владимиром Путиным, отбыла 4-летнюю дисквалификацию за допинг.
Что нужно знать
- Валиева вернулась в профессиональный спорт
- Фигуристку связывают с Путиным
- Отец спортсменки заявил, что в будущем ее ждет кресло министра спорта
Соответствующий комментарий Рамазанова приводит sport24.ru. Валерий назвал дочь "будущим министром спорта".
Мы очень рады, что Камила вернулась в спорт. Очень переживали. Камила сделала то, что должна была сделать. Этот человек – будущий министр спорта. То, что она вернулась через 4 года, уже победа.
После выступления с Камилой не созванивались. Я скоро буду в Москве, тогда встретимся и будем разговаривать. Самое главное, что мы все за нее болеем. Все люди радуются, что она вернулась в большой спорт.
В сети высмеяли слова Рамазанова. При этом пользователи осознают, что такой сценарий весьма вероятен, учитывая связи Валиевой в Кремле.
Напомним, Валиева прославилась на весь мир из-за допинг-скандала на Олимпиаде в Пекине. В организме спортсменки обнаружили запрещенный триметазидин. После нескольких лет судебных тяжб россиянка официально была признана виновной в нарушении допинг-правил, из-за чего РФ потеряла "золото" и опустилась на 3-е место в командном турнире по фигурному катанию на Играх-2022. Срок дисквалификации Валиевой истек в декабре 2025 года.
После Олимпиады-2022 Путин провел встречу с российскими олимпийцами, на которой заявил, что хочет поздравить 16-летнюю Валиеву с днем рождения в неформальной обстановке. Позднее стало известно, что президент РФ подарил Камиле шелковый платок, из-за чего юную фигуристку стали называть его фавориткой. Позже фигуристку заметили рядом с Путиным на церемонии открытия "Игр будущего", а в Кремле признали, что президент России лично поддерживает спортсменку. Камила в ответ публично поддержала Путина.