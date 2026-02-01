Фаворитка Путина станет министром? Отец проговорился

Мы очень рады, что Камила вернулась в спорт. Очень переживали. Камила сделала то, что должна была сделать. Этот человек – будущий министр спорта. То, что она вернулась через 4 года, уже победа.

После выступления с Камилой не созванивались. Я скоро буду в Москве, тогда встретимся и будем разговаривать. Самое главное, что мы все за нее болеем. Все люди радуются, что она вернулась в большой спорт.