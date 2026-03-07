Сын генерала КГБ и влиятельный дипломат: за кого выходила замуж Анна Герман и как это помогло ее карьере
Он обоих браков политика имела сыновей
Анна Герман долгие годы была одной из самых заметных фигур в политике времен Януковича – журналистка, народный депутат и заместитель руководства Администрации Президента. Но за влиятельными должностями скрывалась личная жизнь, которая не менее интересна, но трагическая — два брака, двое погибших сыновей и муж, который тоже имел свои "связи" и влияния.
Что известно о мужьях Анны Герман
Первый муж — Владимир Коровицын
За него Герман была еще в студенческие годы — союз, который, по ее словам, был "прагматичным", а не романтичным. Он был сыном высокопоставленного чиновника КГБ, и благодаря этому браку она вышла из финансовых затруднений в начале взрослой жизни.
У пары родился сын Николай, но впоследствии брак закончился разводом. Николай умер в 2015 году от внезапного инфаркта — ему было 36 лет.
Второй муж — Сергей Герман
Вторым мужем Анны стал Сергей Герман — дипломат, журналист и писатель, коренной львовянин, работавший в посольствах Украины в Польше и Грузии на должностях руководителя и советника, а также в "Нефтегазе". Также он являлся руководителем департамента информационно-аналитического обеспечения СБУ.
Известно, что отец Сергей был директором Львовского оперного театра. Позже возглавлял клуб советско-польской дружбы в Гданьске.
У супругов родился сын Роман. Его жизнь трагически оборвалась в результате автокатастрофы — юноше было всего 16 лет. Оба сына Анны Герман похоронены рядом — на Байковом кладбище в Киеве.
