Сын генерала КГБ и влиятельный дипломат: за кого выходила замуж Анна Герман и как это помогло ее карьере

Он обоих браков политика имела сыновей

Анна Герман долгие годы была одной из самых заметных фигур в политике времен Януковича – журналистка, народный депутат и заместитель руководства Администрации Президента. Но за влиятельными должностями скрывалась личная жизнь, которая не менее интересна, но трагическая — два брака, двое погибших сыновей и муж, который тоже имел свои "связи" и влияния.

Что следует знать

Первый брак Анны Герман был скорее по расчету, а не по любви

Второй муж политика из интеллигентной семьи, а сам занимал высокие должности в Украине в Грузии

Оба сына экс-регионала умерли с разницей в 6 лет

Что известно о мужьях Анны Герман

Первый муж — Владимир Коровицын

За него Герман была еще в студенческие годы — союз, который, по ее словам, был "прагматичным", а не романтичным. Он был сыном высокопоставленного чиновника КГБ, и благодаря этому браку она вышла из финансовых затруднений в начале взрослой жизни.

Анна Герман. Фото из открытых источников

У пары родился сын Николай, но впоследствии брак закончился разводом. Николай умер в 2015 году от внезапного инфаркта — ему было 36 лет.

Анна Герман и ее сын Николай Коровицын. Фото из открытых источников

Второй муж — Сергей Герман

Вторым мужем Анны стал Сергей Герман — дипломат, журналист и писатель, коренной львовянин, работавший в посольствах Украины в Польше и Грузии на должностях руководителя и советника, а также в "Нефтегазе". Также он являлся руководителем департамента информационно-аналитического обеспечения СБУ.

Сергей Герман. Фото из открытых источников

Известно, что отец Сергей был директором Львовского оперного театра. Позже возглавлял клуб советско-польской дружбы в Гданьске.

Анна Герман с мужем Сергеем. Фото из открытых источников

У супругов родился сын Роман. Его жизнь трагически оборвалась в результате автокатастрофы — юноше было всего 16 лет. Оба сына Анны Герман похоронены рядом — на Байковом кладбище в Киеве.

Сын Анны Герман и Сергея Германа. Фото из открытых источников

