"Пусть Бог им простит": Терехов об ярлыке "ватного города" в Харькове

Городской голова отметил, что у харьковчан исключительно боевых дух

Уже пятый год полномасштабного вторжения России в Украину Харьков доказывает свою несокрушимость и выносливость. Хотя было время, когда и город, и его главу Игоря Терехова называли "ватными".

Как отметил Терехов в интервью журналистке Натальи Мосейчук, сейчас ни у кого не повернется язык так сказать. Ведь Харьков пережил не одну лютую зиму с перебоями отопления, света и продолжает жить под постоянными обстрелами России.

На вопрос журналистки, чтобы Терехов ответил сейчас людям, которые его и Харьков называли "ватными", он сказал: "Пусть Бог им простит". Ведь мэр убежден, что уже пятый год у харьковчан исключительно боевой дух.

"Мы все можем выдержать, но нам необходимо добиться справедливого мира, мира на долгие, долгие годы", — подчеркнул Терехов.

Для справки

Ватными людьми называют тех, кто поддерживает пророссийские взгляды, распространяет нарративы "русского мира". Этот термин часто используют с 2014 года преимущественно для городов, где украинцы разговаривали на русском языке.

Заметим, что Харьков граничит с российскими территориями, эта близость позволяет врагу атаковать город не только дронами, но и ракетами, в частности баллистикой, и КАБами. Так, например, 7 марта Россия ударила по жилой многоэтажке крылатой ракетой.

Последствия удара России по Харькову. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Был разрушен один подъезд на пять этажей. По состоянию на 16:00 известно об 11 погибших, среди которых двое детей. Более 16 человек получили ранения, среди них тоже есть дети. 9 марта в Харькове уже объявили Днем траура.

Ранее "Телеграф" публиковал фото и видео с места попадания ракеты в харьковский дом.