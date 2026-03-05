Без химчистки и специальной техники. Украинка показала, как дома почистить диван (видео)

Лайфхак подойдет для большинства мягкой мебели

Довольно часто мягкая мебель в квартире или доме нуждается в химчистке или стирке, однако не все готовы платить немалые средства за эти услуги. Именно поэтому в сети много соответствующих лайфхаков.

Так, в Тик Ток женщина рассказала, как быстро и дешево чистит диван. Для этого понадобится полотенце, горячая вода, крышка от кастрюли или сковороды и капсула для посудомоечной машины или стиральной машины.

На видео автор показывает, что сначала в большую емкость нужно налить горячую воду и растворить в ней капсулу. После этого хорошо смочить полотенце, желательно брать белое. Полотенце одеваем на крышку от кастрюли или сковородки, они тоже должны быть чистыми.

Далее этим самодельным девайсом водим по дивану и загрязненным местам. Предварительно мебель нужно тщательно пропылесосить и почистить от шерсти. После полной чистки, которая, по словам женщины, убирает даже старые и стойкие пятна, дивану нужно дать время высохнуть.

Заметим, что подобный способ чистики можно сделать пароочистителем, если он есть, со специальной насадкой. Принцип тот же, но без моющих средств. Высыхание мебели зависит от габаритов и циркуляции воздуха.

Напомним, что есть простой и рабочий способ, как привести в порядок сапоги после снежной зимы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем отмыть нагар на сковороде или кастрюле за считанные минуты.