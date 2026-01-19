Родила троих детей. Как выглядит жена скандального боксера Василия Ломаченко

Он встретил свою любовь благодаря маме в 10 лет

Украинский боксер Василий Ломаченко, известен своими пророссийскими взглядами, давно покинул бокс. Все радости и печали он делит со своей женой, с которой познакомился еще в десятилетнем возрасте.

Что нужно знать:

Елена Ломаченко — бывшая спортсменка, мастер спорта по акробатике

Она знакома с Василием Ломаченко с детства

В мае 2025 года у боксера родился третий ребенок, подробности о котором неизвестны

Информации о Елене Ломаченко немного. Она не ведет социальные сети и предпочитает не делиться подробностями личной жизни с посторонними.

Елена и Василий Ломаченко

Елена (в девичестве Жорняк), как и Василий Ломаченко, родилась в Белгороде-Днестровском Одесской области. В юности она добилась серьезных успехов в спортивной акробатике: стала мастером спорта и завоевала серебряную медаль чемпионата Европы.

Будущие супруги познакомились еще детьми — им было по 10 лет, когда они встретились в спортзале. Тогда Елену тренировала мама Василия, украинский наставник Татьяна Ломаченко. Их отношения переросли в роман уже во время учебы в педагогическом училище.

Лена мастером спорта быстрее стала, потому что акробатика более молодой вид спорта. Она поступила туда (в училище — ред.) уже со званием и регалиями, получала зарплату, ведь она была в сборной Украины. А Вася, выиграв чемпионат мира, завоевав путевку на Олимпиаду, подтянулся позже к ее званиям Татьяна Ломаченко

Татьяна Ломаченко и Елена в юности (справа)

После олимпийского триумфа 2008 года Ломаченко и Елена сыграли скромную свадьбу. В 2011 году в семье родился сын Анатолий, крестным которого стал близкий друг Василия — Александр Усик, а спустя два года появилась дочь Виктория. Сын, как и отец, увлекся боксом, а дочь продолжает спортивную династию матери, занимаясь гимнастикой.

В мае 2025 года стало известно, что скандальный боксер стал отцом в третий раз. Об этом тогда рассказал американский промоутер Боб Арум. Сам спортсмен никак не отреагировал на новость о рождении третьего ребенка — ни публично, ни в социальных сетях. Ни пол ребенка, ни имя — так же неизвестны. Его аккаунт в Instagram остается недоступным для пользователей из Украины.

Ломаченко с сыном и отцом Анатолием. Фото: facebook.com/VasylLomachenko

Ранее мы рассказывали о семье Александра Усика. "Телеграф" писал, как выглядит его жена Екатерина Усик.