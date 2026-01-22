Провела юность в Монголии и хотела переименовать Россию: что известно о жене Дмитрия Корчинского

Она была народным депутатом восьмого созыва Верховной Рады

Дмитрий Корчинский — известный политический и общественный деятель, который 22 января отмечает 62-й день рождения. И если его публичная деятельность у всех на виду, то о личной жизни известно не так уж много.

Что стоит знать:

Оксана Корчинская — волонтер и экс-депутат, которая занималась эвакуацией раненых на фронте с 2014 года

Она уже более 30 лет является ближайшей соратницей и женой Дмитрия Корчинского

В парламенте она прославилась инициативой официально переименовать Россию в Московию

Дмитрий и Оксана Корчинские. Фото: https://www.facebook.com/profile

Оксана Корчинская — что о ней известно

Оксана Корчинская — не просто супруга Дмитрия Корчинского, она также общественная деятельница, волонтер и политик. Известно, что она родилась 17 ноября 1970 года, сейчас ей 55 лет. Часть ее юности прошла в Монголии, где отец работал инженером.

До активной общественной и политической деятельности Корчинская занималась разными сферами бизнеса — от съемок клипов и моды до торговли бензином. В 2014 году она стала народным депутатом Украины восьмого созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.

Оксана Корчинская. Фото: https://hromadske.radio/

Корчинская запомнилась украинцам своим скандальным законопроектом, который подала в парламент вместе с коллегой-однопартийцем Андреем Лозовым. Они требовали официально переименовать Россию в Московию, однако тогда это предложение не нашло поддержки у депутатов.

Кроме того, Оксана Корчинская известна своей волонтерской деятельностью. Она была координатором волонтерских медицинских служб добровольческих батальонов (в частности, "Азова" и "Шахтерска") и гражданского штаба АТО по медицине. Женщина много времени проводила на фронте, занимаясь организацией эвакуации раненых.

Оксана Корчинская. Фото: https://www.facebook.com/profile

Также она долгое время была руководителем опекунского совета в "Охматдете". А до политики успела поработать и в медиасфере, в частности, была вице-президентом ТРК "Золотые ворота" и сотрудником телекомпании "ЮТАР".

Оксана Корчинская занималась эвакуацией раненных на фронте. Фото: https://www.facebook.com/profile

Брак с Дмитрием Корчинским

В 2002 году Оксана дала интервью газете "Факты и комментарии", в котором раскрыла некоторые детали их брака с Дмитрием Корчинским. На тот момент они были вместе уже 13 лет, а значит их отношения начались примерно в 1989 году.

Пара познакомилась в конце 80-х в среде украинских диссидентов и национал-патриотов. На то время Оксана тогда работала в сфере медиа, а Дмитрий уже был активным участником Хельсинкской группы и одним из создателей УНА-УНСО. У пары в 1990 году родился единственный сын, которого назвали Даниил.

Оксана Корчинская. Фото: скриншот из видео

В том интервью Оксана описывала их союз с Дмитрием не как бытовой брак, а как союз единомышленников. По ее словам, она полностью разделяет радикальные взгляды мужа и поддерживала его поездки в зоны боевых действий за пределами Украины.

