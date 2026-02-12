От лжи на первом свидании до многолетнего брака: что известно о жене Ярмоленко
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В браке пара уже 16 лет
Пока Андрей Ярмоленко годами остается одним из самых известных украинских футболистов, его жена Инна сознательно избегает публичности. Она не дает громких интервью и редко появляется на светских мероприятиях, но воспитывает троих детей, а также строит свою карьеру.
Что следует знать
- Пара познакомилась на дискотеке, когда Андрею было всего 17 лет
- Инна объединяет воспитание троих сыновей с работой в американском благотворительном фонде
- В день начала полномасштабного вторжения жена футболиста оказалась в Киеве, куда привезла сына к стоматологу, и первые дни войны была на базе "Динамо"
Инна родилась в 1987 году — она на два года старше Андрея Ярмоленко. Их история началась, когда девушке было 19, а будущему футболисту только 17. Познакомились они на дискотеке. Впоследствии Инна рассказывала, что в начале отношений Андрею пришлось немного "прибавить" себе возраст, чтобы произвести впечатление. Правду она узнала несколько месяцев спустя, когда он пригласил ее на свой выпускной вечер.
Несмотря на юношеский обман, пара сумела сохранить доверие и построить крепкие отношения. Инна поддерживала Андрея в период становления его футбольной карьеры, помогала переживать сложные моменты и создавала для него атмосферу домашнего тепла.
Официально супруги узаконили свои отношения в конце 2011 года. Вскоре в семье появились дети: в 2013-м родился первенец Иван. Впоследствии Инна подарила мужу еще двух сыновей — Даниила (2015 г.р.) и Максима (2020 г.р.).
По образованию Инна — специалист по международным отношениям и дипломатии. Сейчас она привлечена к работе благотворительного фонда в США.
Несмотря на рождение троих детей, Инна поддерживает хорошую физическую форму. В своем Instagram она делится откровенными снимками.
В день начала Великой войны Инна находилась в Киеве. 23 февраля 2022 года она вместе с сыном приехала в столицу, чтобы полечить ребенку зубы. В тот момент рядом с ней был отец Андрея Ярмоленко. Первые дни Инна с сыном оставались дома, не подвергаясь опасности. Впоследствии футбольный клуб "Динамо" предложил им перебраться на клубную тренировочную базу, где находились более безопасные условия и укрытия на случай воздушных тревог.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене Александра Рудинского. Она тоже актриса и родила мужу сына.