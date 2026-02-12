От лжи на первом свидании до многолетнего брака: что известно о жене Ярмоленко

В браке пара уже 16 лет

Пока Андрей Ярмоленко годами остается одним из самых известных украинских футболистов, его жена Инна сознательно избегает публичности. Она не дает громких интервью и редко появляется на светских мероприятиях, но воспитывает троих детей, а также строит свою карьеру.

Что следует знать

Пара познакомилась на дискотеке, когда Андрею было всего 17 лет

Инна объединяет воспитание троих сыновей с работой в американском благотворительном фонде

В день начала полномасштабного вторжения жена футболиста оказалась в Киеве, куда привезла сына к стоматологу, и первые дни войны была на базе "Динамо"

Инна родилась в 1987 году — она на два года старше Андрея Ярмоленко. Их история началась, когда девушке было 19, а будущему футболисту только 17. Познакомились они на дискотеке. Впоследствии Инна рассказывала, что в начале отношений Андрею пришлось немного "прибавить" себе возраст, чтобы произвести впечатление. Правду она узнала несколько месяцев спустя, когда он пригласил ее на свой выпускной вечер.

Андрей Ярмоленко, Инна Ярмоленко. Фото: instagram.com/yarmolkina10

Несмотря на юношеский обман, пара сумела сохранить доверие и построить крепкие отношения. Инна поддерживала Андрея в период становления его футбольной карьеры, помогала переживать сложные моменты и создавала для него атмосферу домашнего тепла.

Официально супруги узаконили свои отношения в конце 2011 года. Вскоре в семье появились дети: в 2013-м родился первенец Иван. Впоследствии Инна подарила мужу еще двух сыновей — Даниила (2015 г.р.) и Максима (2020 г.р.).

Андрей Ярмоленко с супругой и детьми. Фото: instagram.com/yarmolkina10

По образованию Инна — специалист по международным отношениям и дипломатии. Сейчас она привлечена к работе благотворительного фонда в США.

Андрей Ярмоленко с супругой. Фото: instagram.com/yarmolkina10

Несмотря на рождение троих детей, Инна поддерживает хорошую физическую форму. В своем Instagram она делится откровенными снимками.

Инна Ярмоленко. Фото: instagram.com/yarmolkina10

В день начала Великой войны Инна находилась в Киеве. 23 февраля 2022 года она вместе с сыном приехала в столицу, чтобы полечить ребенку зубы. В тот момент рядом с ней был отец Андрея Ярмоленко. Первые дни Инна с сыном оставались дома, не подвергаясь опасности. Впоследствии футбольный клуб "Динамо" предложил им перебраться на клубную тренировочную базу, где находились более безопасные условия и укрытия на случай воздушных тревог.

Андрей Ярмоленко и его супруга Инна. Фото: instagram.com/yarmolkina10

