Слова Шевченко вызвали переполох в России

Некогда известный футболист, один из лучших игроков в мире, родившийся в Советском Союзе и сейчас возглавляющий Футбольную федерацию Украины, говорящий по-русски, заявляет такие вещи, которые никакого отношения к спорту не имеют.

Шевченко прочитал по бумажке, которую ему дали политические лидеры Украины. Сейчас многие звезды выходят с такими не реализуемыми заявлениями для того, чтобы их услышали, увидели и начали цитировать.

Жалко, что Международный Олимпийский комитет не отреагирует на это. Такие лозунги являются националистическими, фашистскими. Никто не имеет права призывать мировое сообщество отстранять атлетов по национальному признаку.