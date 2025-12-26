Слова Шевченко вызвали переполох в России
Легенда футбола наделал шуму в РФ
Заявление главы украинского футбола Андрея Шевченко наделало шуму в сети. Россияне массового оскорбляют президента Украинской ассоциации футбола (УАФ), а российские политики требуют наказать "Шеву".
Что нужно знать
- "Шева" заявил, что поддерживающие Россию страны нужно отстранить от участия в Олимпийских играх
- В России считают, что Шевченко нужно наказать за "фашизм"
- Олимпийские игры-2026 пройдут в Италии в феврале 2026 года
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для sport-express.ru назвал Шевченко "фашистом". Он добавил, что сам "Шева" не мог такого сказать.
Некогда известный футболист, один из лучших игроков в мире, родившийся в Советском Союзе и сейчас возглавляющий Футбольную федерацию Украины, говорящий по-русски, заявляет такие вещи, которые никакого отношения к спорту не имеют.
Шевченко прочитал по бумажке, которую ему дали политические лидеры Украины. Сейчас многие звезды выходят с такими не реализуемыми заявлениями для того, чтобы их услышали, увидели и начали цитировать.
Жалко, что Международный Олимпийский комитет не отреагирует на это. Такие лозунги являются националистическими, фашистскими. Никто не имеет права призывать мировое сообщество отстранять атлетов по национальному признаку.
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов назвал слова "Шевы" популизмом.
Это популизм. Мы много слышали в последнее время несуразных заявлений спортсменов, которые были высказаны с точки зрения проявления каких-то политических амбиций. Это то же самое.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила, что Шевченко "договорится, и Украина будет соревноваться сама с собой".
Думаю, надо распространить его заявление как можно шире, чтобы эти страны увидели, что он говорит. Эти политические манипуляции уже всем надоели. Если он хочет Китай, Бразилию, Индию, почти всю Африку отстранить, тогда просто Украина одна соревноваться будет.
Накануне "Шева" выступил против участия россиян и белорусов на Олимпиаде-2026, пока в Украине идет война.
Все страны, которые стоят на стороне России, должны быть исключены, пока продолжается война. Мы должны оказывать давление со всех сторон одновременно.
Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) решил допустить Россию к Олимпиаде-2026 по тем же правилам, которые действовали на Играх в Париже. Некоторые спортивные федерации выступили против участия россиян. К примеру, россиян не хотят видеть в Италии в биатлоне, бобслее и скелетоне. А вот в фигурном катании смягчили санкции против РФ. В декабре 2025 года Россия через международный суд добилась снятия санкций в лыжном спорте, что создало опасный прецедент для мирового спорта. РФ хочет провернуть подобное и в других видах спорта.