Много часов без света и вот почему: в YASNO объяснили очередность отключений в графиках

Сейчас изменить графики отключений в Украине почти нереально

Украинцы сталкиваются с ситуациями, когда графики отключений хаотичны и не совпадают с реальностью, а отключения продолжаются гораздо дольше, чем указывают энергетики. В связи с этим возникает вопрос, могут ли быть другие графики, когда, например, свет включается на 1 час, через каждые 3 часа.

Энергетики всегда пытаются распределять электроэнергию сбалансированно для всех пользователей. Об этом генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко рассказал Bihus.Info.

Что нужно знать:

Электроэнергию нельзя накопить на будущее

Графики составляются с учетом прогноза потребления электроэнергии

Энергетики пытаются составлять сбалансированные графики для каждой из линий потребителей

"Потому что света больше нет. Например, воду или газ, или другие коммунальные услуги можно как-то хранить. Если их не потреблять, они остаются в хранилищах. А как это работает в сфере энергообеспечения. В общем, электроэнергии генерируется ровно столько, сколько необходимо на конкретную минуту и ровно столько, сколько потребляется", — сказал Коваленко.

В случае, если энергии не хватает и нет возможности ее физически передать, систему невозможно выключать и выключать каждые 20 минут. Такие "качели" просто выведут из строя всю сеть.

"Поэтому, энергетики пытаются понять и спрогнозировать дальнейшие потребности в энергообеспечении абонентов. Они пытаются составить для всех более или менее сбалансированные графики, чтобы в течение нескольких дней, условно было света у всех одинаково. То есть, попытаться достичь баланса потребления. Может быть так, что днем у всех не будет отключений четко по графику. Скорее всего, есть определенные отклонения и сегодня у какой-то линии будет немного больше света, чем у другой. А на следующий день будет наоборот", — рассказал Коваленко.

Сергей Коваленко. Фото Скриншот

