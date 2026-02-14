Россияне точно не догадаются. Какое украинское слово невозможно перевести на другие языки

Чаще всего это слово указывает на предельные границы риска или сложности

В украинском языке есть множество самобытных и неповторимых слов, которые невозможно перевести ни на один из языков. Среди таких и слово "карколомный".

Примечательно, что россияне не смогут его понять, потому что в их языке нет точного соответствия. "Телеграф" расскажет о значении этого слова, а также, в каких случаях его используют.

Что значит это слово

В толковых словарях указано, что слово "карк" имеет славянское происхождение и обозначает заднюю часть шеи у животного или человека. Таким образом, прилагательное "карколомный" означает — очень опасный, из-за которого можно сломать карк, то есть шею.

В литературе оно встречается довольно часто. В частности, в творчестве многих украинских писателей.

"Напрягшись, она совершила сногсшибательный прыжок, попала в самую гущу острых тернов", (И. Смолич, 1958, 93).

"Ивонко спускается первым по головокружительным глиняным выступам", (И. Вильде, Совершеннолетние дети, 1960, 53).

Ужасный скачок

Еще одно значение — тяжелое, сложное для исполнения, для решения, или рискованное.

"Приходилось писать контрольные работы, решать множество карколомных теорем", (В. Собко, Белое пламя, 1952, 26);

"На второй день рано у спуста собралась целая куча рабочих. Хотели увидеть, как справится Николай со своей карколомной работой", (И. Франко, 4955, 368).

Иван Франко

Также это слово характеризует нечто, как чрезвычайное. "Она чувствовала себя так, словно ее подхватили бурные волны жизни и с карколомной скоростью унесли куда-то", (Гур., Жизнь., 1954, 283).

Какое соответствие есть у россиян

Точного слова в языке россиян, которое передавало бы значение этого прилагательного, нет. Ближайшее по контексту слово — "сногсшибательный". Но оно никоим образом не отражает смысл, который ему придается в украинском языке.

Какие есть синонимы

Слово "карколомный" описывает очень сложные, запутанные дела или бешеную скорость. У него есть ряд синонимов — опасный, рискованный, головокружительный и сложный.

