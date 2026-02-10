Анна или Ганна? Как правильно звучит имя в украинском языке

Иногда Анны в Украине сталкиваются с тем, что их убеждают, что они Ганны

В Украине существует некоторая путаница с тем, какая версия имени является правильной, — Анна или Ганна. Но на самом деле вопрос довольно глубокий, и нет однозначного ответа на него. "Телеграф" решил рассказать про нюансы.

И Анна, и Ганна, и даже Энн, Аннет, — разные формы одного еврейского имени Ханна, которое переводится как "благодать". Оно стало популярно в древние века и по мере распространения по разным странам жители интерпретировали его на свой лад, что и послужило причиной того, что появилось столько разных форм.

Имя Ганна считается "украинской" версией имени, а также распространено в Польше и Беларуси, однако в Украине также существует и форма имени Анна, более популярная в России и Болгарии.

Итого, правильной формой имени конкретного человека считается то имя, которое у него указано в паспорте, — а это может быть как Анна, так и Ганна. И не стоит утверждать Анне, что на самом деле в Украине она Ганна.

С этой версией согласен и языковед, самый известный учитель Украины Александр Авраменко.

