Зима сдает позиции: Харьков ждет неожиданный температурный сюрприз уже на этой неделе

В Харькове в ближайшие дни ожидается постепенное ослабление зимних холодов — в иде стабильного "минуса" к более мягким условиям с оттепелью. В общей сложности неделя не обещает резких морозов и пройдет спокойнее, чем предыдущие периоды зимы. Это первые осторожные сигналы приближения весны, хотя полноценного тепла еще ждать рано.

По данным ventusky, в среду, 11 февраля, воздух все еще будет холодным. Дневная температура ожидается около -4 °C, и гололедица на дорогах будет оставаться актуальной для водителей и пешеходов.

Уже 12 февраля прогнозируется заметное повышение температуры. Ночью и вечером следует ожидать до -1 °C, а днем воздух может прогреться до +1 °C.

В пятницу, 13 февраля, столбики термометров поднимутся еще выше — примерно до +2 °C днем, а такую же "плюсовую" температуру прогнозируют и для 14 февраля. харьковчан ожидает постепенное снижение суровых морозов, а также общее смягчение холодной погоды в Украине.

Уже 15 февраля столбики термометров не будут опускаться ниже +1°C. Такая тенденция будет наблюдаться и днем и утром.

