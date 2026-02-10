Свет есть, а техника сгорела: кто заплатит за последствия скачков напряжения в Украине

За испорченную в результате перепадов напряжения технику можно получить компенсацию

Проблема качества электроснабжения все чаще становится предметом обсуждения среди потребителей – перепады напряжения, плановые и аварийные отключения электроэнергии постепенно превратились в привычную реальность. В таких условиях бытовая техника значительно чаще выходит из строя, а иногда даже может представлять опасность для людей.

Юрист АО "Верити Груп" Анастасия Макаренко рассказала "Телеграфу", кто несет ответственность за поврежденное имущество и как добиться возмещения ущерба.

Новый стандарт напряжения в Украине

По решению государственного регулятора Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, начиная с 1 июля 2025 года, в Украине официально действует новый стандарт напряжения в электросетях — 230 В. При этом допустимые отклонения составляют от 207 до 253 В, то есть ±10% от нормы. Большинство современной бытовой техники рассчитано на работу в пределах примерно 200–250 В, поэтому незначительные колебания напряжения обычно не представляют угрозы для нее.

Когда возникает реальная опасность для техники

Проблемы возникают в случаях массовых или частых обесточиваний, когда после возобновления подачи электроэнергии в сети появляются резкие скачки напряжения. Если такие колебания выходят за пределы установленных норм, техника может серьезно повредиться, а при напряжении более 270 В мгновенно выйти из строя.

Право потребителя на компенсацию

В соответствии с Законом Украины "О рынке электрической энергии" и Правил розничного рынка электрической энергии потребитель имеет право:

на компенсацию , применяемую в случае несоблюдения показателей качества услуг электроснабжения

, применяемую в случае несоблюдения показателей качества услуг электроснабжения на возмещение ущерба, причиненного вследствие невыполнения условий договоров, заключенных на рынке электрической энергии.

Кто несет ответственность

Первым шагом в подобной ситуации является установление того, кто именно ответственен за аварию или перепад напряжения. Если нарушение работы электросети произошло на внутридомовом участке, ответственность возлагается на организацию, которой эта сеть принадлежит. Обычно это жилищно-эксплуатационные предприятия, обслуживающие многоквартирные дома.

В случае, когда авария или перепад напряжения произошли вне внутренних сетей здания, ответственен поставщик электроэнергии — соответствующее городское или областное энергетическое предприятие.

Фиксация факта нарушения

По возможности следует сразу вызвать аварийную службу, ведь факт ее выезда может служить дополнительным доказательством наличия нестандартной ситуации в сети.

Техническое заключение и экспертиза

Следующим шагом является обращение в авторизованный сервисный центр или ремонтную мастерскую для получения письменного технического заключения. В таком документе должна быть четко указана причина поломки (например, скачок напряжения) и описан характер повреждений. При необходимости можно заказать товароведческую экспертизу, которая установит не только причину неисправности, но и стоимость ремонта или замены техники.

Претензия к поставщику электроэнергии

Дальнейшие действия состоят в подготовке письменной претензии на имя руководителя энергоснабжающей компании. К ней целесообразно приобщить копии паспорта, договора о предоставлении услуг, актов из сервисного центра и квитанций, подтверждающих понесенные расходы. Ответ на претензию должен быть предоставлен в течение 30 календарных дней.

Жалоба и обращение в суд

В случае отказа поставщика электроэнергии в удовлетворении требований (на практике встречается довольно часто) целесообразно обратиться с жалобой в НКРЭКУ. Как правило, после вмешательства регулятора позиция компаний становится более конструктивной.

Если же в компенсации отказано или обращение оставлено без ответа, следующим шагом является обращение в суд. Хотя судебное разбирательство может быть продолжительным, суды нередко становятся на сторону потребителей при наличии надлежащих доказательств. В случае положительного решения можно взыскать не только стоимость ремонта или испорченной техники, но и расходы на экспертизу и другие судебные издержки.

При этом потребители освобождаются от уплаты судебного сбора по делам о возмещении ущерба, причиненного некачественными услугами по электроснабжению.

Следовательно, при повреждении бытовой техники вследствие перепадов напряжения или отключений электроэнергии важно действовать последовательно: зафиксировать факт нарушения, установить ответственную сторону, собрать доказательства и, при необходимости, отстаивать свои права в судебном порядке.

Ранее мы рассказали, что опаснее – высокие или низкие значения напряжения в сети.