Из гадкого утенка в прекрасного принца: как Роналду менялся с годами (фото)
-
-
Португалец сделал блестящую карьеру во многом благодаря изменениям во внешности
В четверг, 5 февраля, известный футболист, форвард сборной Португалии и "Аль-Насра" (Саудовская Аравия) Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру празднует день рождения. Лучшему бомбардиру в истории футбола исполнился 41 год.
Что нужно знать
- Роналду отметил 41-летие
- Биологический возраст футболиста — около 30 лет
- Криштиану многое изменил во внешности на пути к величию
Форвард ни разу не подтверждал слухи о пластических операциях, однако эксперты считают, что португалец прибегал к процедурам, которые помогли ему радикально преобразиться. Об этом сообщает flymedi.
О важности красоты в футбольной индустрии CR7 понял на заре карьеры в "Спортинге". Именно тогда спортсмен начал исправлять первые дефекты в своей внешности. Первым делом он занялся улыбкой — проблемами с прикусом, желтым цветом эмали зубов, неровной линии десен.
Как выглядел Криштиану Роналду в молодости
Считается, что ринопластика была первой пластической операцией Роналду. В какой-то момент нос футболиста стал более выразительным и тонким. Эксперты также предполагают, что в то же время португальцу могли сделать пластику подбородка
Специалисты не исключают, что футболист использовал PRP-терапию (инъекции плазмы) или микропересадки волос для сохранения идеально густой линии роста волос. Примечательно, что Криштиану является соучредителем сети клиник по пересадке волос Insparya.
Как выглядел Роналду в детстве
Роналду также, вероятно, прошел лазерную шлифовку кожи, чтобы избавиться от любых пятен или дефектов кожи. После этой процедуры его кожа стала более гладкой и ровной.
Как выглядит Роналду сейчас
Напомним, Роналду в ноябре 2025 года поделился исследованием, согласно которому его биологический возраст составляет 28,7 лет. Криштиану находится в превосходной форме и хочет выступить на чемпионате мира-2026.