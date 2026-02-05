Сдала погоны ради робы и гаек: как капитан полиции покинула службу и стала автомехаником

Откровенная исповедь полицейской, ушедшая из органов в грязный бокс автосервиса

Елена из Бучи восемь лет проработала в патрульной полиции – сначала на улице ловила нарушителей, затем перешла в офис управления. Но в октябре прошлого года она сдала погоны и пошла на станцию технического обслуживания, где теперь крутит гайки, меняет масло и ремонтирует авто. Решение пришло после очередной смены зимой, когда от мороза текли слезы, а ноги промерзали так, что потом приходилось лечиться.

Чему бывшая капитан полиции предпочла мазут вместо престижной работы, как научилась механике и с какими предубеждениями сталкивается женщина на СТО, рассказала Елена Матвийчук в интервью "Телеграфу".

"Текли слезы от мороза": почему полицейская решила бросить работу в погонах

Елена за работой

Елена пришла в патрульную полицию еще в 2017-м – прошла конкурс, четыре месяца обучения, затем работала обычным патрульным на улице. Говорит, что девушка в погонах – тоже профессия, которую не всегда воспринимают адекватно.

"Разные конфликтные ситуации, нетрезвые, неадекватные люди", — с такими трудностями патрульные встречаются каждый день.

Впоследствии Елена перевелась в офис управления патрульной полиции, где проработала до октября прошлого года. Но когда вышла замуж и вместе с мужем-механиком открыли собственное СТО FixAuto в Буче, поняла, что пытается усидеть на двух стульях – после работы приезжала на станцию и помогала там. Пришлось выбирать.

"Мне тяжело было на работе патрульной. Это работа далеко не для всех. Девушек во время войны привлекают на все мероприятия, хотя это длительные дежурства в тяжелых погодных условиях, разные события", – объясняет Елена.

Елена Матвийчук во время работы полицейской

Хуже всего для нее стали длительные изменения на работе. Она вспоминает, как стояла на мосту 16 часов подряд в лютый мороз – слезы текли сами, и не потому, что хотелось плакать, а просто от холода. А выбора не было. "Я решила для себя, что с меня достаточно", – говорит женщина.

Елена говорит, что в полиции люди подневольные – есть приказы, их или выполняешь. "Нам говорили: вы офицеры, вы все равны, неважно, ребята или девушки". Работа в полиции научила ее дисциплине, самоорганизованности и физической и психологической выдержке. Это все понадобится человеку, желающему превратить хобби в успешное дело.

Елена на работе автомехаником

Будни женщины-автомеханика на СТО

С автомобилями Елена познакомилась еще до женитьбы. Когда приезжала на СТО как клиент, часто сталкивалась с тем, что ее пытались обмануть. Тогда начала сама вникать, учиться, разбираться, что к чему.

В августе 2025 года они с мужем открыли FixAuto в Буче. Сначала он работал сам, а она была на подхвате, пока не собрали команду. Теперь Елена и запчасти подбирает, и с машинами помогает, если нужно.

Это уже не просто работа – это часть жизни, говорит женщина.

Говорит, что здесь каждый день новый вызов. Каждый автомобиль имеет свою историю, и найти причину неисправности не всегда просто. Прибыль зависит от сервиса, команды, подхода к делу.

Елена Матвийчук помогает своему мужу на работе

"Когда видят женщину – небольшой ступор": о предубеждениях на станции техобслуживания

Стереотипы – это тема номер один, говорит Елена. Когда клиент заезжает на сервис и видит женщину, иногда видно удивление.

"Все из-за стереотипа: женщина и автосервис – несовместимо. Но когда увидят, что я могу и диагностику сделать, и правильно подобрать деталь, недоверие быстро проходит", – рассказывает она.

Елена диагностирует неисправность автомобиля

Елена принимает клиентов, ведет бухгалтерию, помогает по техническим вопросам. Женщина на СТО – это чуть-чуть ноу-хау, но клиенты уже привыкают. Она советует другим женщинам, которые боятся уходить в мужскую профессию, просто взять и начать.

"Быть женщиной – это не об ограничениях, а о возможностях. Если тебе интересно, если хочешь – надо пробовать. Места хватит всем – и нежным, и сильным одновременно", – убеждена Елена. "Да, может ты там пропахнешь потом буржуйкой или смазками, но это не страшно. Умылась, намазалась, надушилась, – и все, я принцесса", – шутит Елена.

Елена проводит диагностику авто

С какими трудностями приходится сталкиваться на СТО

Механики Елена училась постепенно. Сначала просто наблюдала за мужем , потом начала задавать вопросы, пробовать. Когда открыли СТО, уже была "в теме".

"Я больше как подсобник, помощник мастера. Могу продиагностировать автомобиль, компьютерную диагностику тоже могу провести. Заменить смазку в некоторых авто могу. Например, у BMW – нет, там своя специфика", – объясняет она.

Диагностика авто

Тяжелые работы типа ходовой части Елена делает вместе с ребятами как помощник, а не как полноценный мастер. Ее основная задача – подбор запчастей. Плюс она и SMM-щик, и бухгалтер, и уборщик и т.д.

"Я знаю, как заменить свечи, топливный фильтр, масло поменять. А такие тяжелые работы, как электричество или моторная группа – у нас есть ребята, которые этим занимаются. Но я могу помочь им перебрать мотор. Это действительно интересно, это огромный процесс", – говорит женщина.

Она говорит, что учится каждый день, когда губка впитывает знания от мужа и коллег. Планирует пойти на курсы, чтобы лучше разбираться в технической части, особенно в электричестве.

"Моя цель – сделать что-то важное самостоятельно, например, работу с двигателем, чтобы люди сказали: вау, класс", – мечтает Елена.

Как екс-полицейская осваивает профессию автоэлектрика

Работа на СТО доставляет ей удовольствие

Чаще на СТО приезжают с проблемами ходовой части, электричества, замерзших или заброшенных после простоя авто. Но также есть машины из фронтовых зон – иссеченные обломками, со следами ударов.

"Такие авто – это больше чем просто машины. Мы даже не спрашиваем, что случилось, потому что тема часто болезненная. Но основной процент у нас – именно военные. Берем в работу по возможности в первую очередь, особенно когда нужно ехать в зону боевых действий", – рассказывает Елена.

Часто ребята привозят автомобили, которым тяжело помочь, особенно когда на них нет запчастей. Многие машины привезены из Европы, давно отжившие свое. Приходится реставрировать запчасти или "лепить" из того, что есть.

Елена перенимает опыт автомехаников

Сейчас зимой самая большая проблема – печки и замерзшие автомобили. Каждый третий авто приезжает с проблемой запуска двигателя, особенно дизельные. Некачественное горючее дает о себе знать.

"Когда в топливном фильтре видишь парафин, очень разочаровываешься, что у нас горючее по таким ценам, а толку мало. Дизель очень плохого качества ", – возмущается Елена.

Электрокары тоже понемногу появляются – чаще всего проблемы с батареей или электроникой. Бывали случаи, когда приходилось перебирать всю проводку. Первое авто – Тесла из Америки – стало настоящим вызовом.

"Она самостоятельно не ездила, а на подъемник нужно было загнать. Приходилось включать мозг, думать. Электрички – это наше будущее, их сейчас много, но не все знают, как ремонтировать", – говорит она.

Процесс ремонта автомобиля

Самая смешная история на СТО

Одна из самых смешных историй на СТО – когда клиентка жаловалась, что в машине что-то стучит. Женщина захотела перебрать всю ходовую, потому что стук просто доставал. Проверили все.

"Перебрали всю ходовую, стук остался. А оказалось, в отделе, где запаска лежит, лежала помада – вот она и цокала. Посмеялись вместе. Больше клиентка радовалась не потому, что у нее новая ходовая, а потому, что она наконец нашла свою помаду", – рассказывает Елена.

Самая смешная история на СТО

Больше всего ей нравится работать с машинами, где виден результат. Когда авто приезжает без надежды, а потом уезжает, и владелец счастлив – это и есть кайф работы. Из конкретных марок любит японцев – они логичны, с ними приятно иметь дело.

Сейчас Елена говорит, что на своем месте. Да, тяжело, многое не знает, но ей помогают ребята и мужчина. Она двигается вперед, учится, потому что обучение здесь каждый день – каждое авто индивидуальное.

"Дело должно доставлять удовольствие – это такое хобби, когда тебе интересно и ты пытаешься в этом разбираться. Вот тогда действительно все классно", — объясняет Елена.

Напомним, "Телеграф" также рассказывал историю о том, что преподавательница столичного вуза бросила все и доит коз. Родные крутили пальцем у виска, но она не сдалась.