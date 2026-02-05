Ни Украина, ни Россия не могут этого сделать: Кулеба о моменте переговоров в Абу-Даби

На встрече обсуждали не только вопросы энергетики

Сейчас на переговорах в Абу-Даби обсуждается множество вопросов, но вряд ли они в короткой перспективе приведут Украину к миру. Ведь российский лидер Владимир Путин не готов уступать.

Об этом бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в видео на своем YouTube канале. По его словам, россиян и украинцев одинаково интересуют договоренности сторон с США.

Что нужно знать:

На переговорах в Абу-Даби поднимали вопросы энергетики, обмена пленными и т.д.

Украина имеет сильную делегацию, демонстрирующую намерения нашей страны

Глобального приближения мира пока нет

Кулеба говорит, что на переговорах в ОАЭ поднимались вопросы энергетики, обмена пленными и гуманитарных кризисов. Однако не следует забывать, что россиян очень интересует то, какие гарантии безопасности Украина получит от США и Европы.

"Это хорошо, что этот разговор есть. Это хорошо, что у нас там нормальная сильная делегация. Это хорошо, что есть делегация от России, которая показывает, что это тоже серьезные люди, а не клоуны", — добавляет экс-министр.

Однако плохо, по его мнению, то, что этот разговор не приближает Украину к миру или перемирию. Он позволяет уточнить, отложить некоторые вопросы в сторону, но глобальных изменений нет.

"Почему? Потому что Путину все нравится. Он смотрит на результаты последнего удара. Зачем ему прекращать огонь, если он так удачно и хорошо все разваливает?" – добавляет Кулеба.

При этом президент США Дональд Трамп не просто игнорирует атаки, а наоборот — хвалит Путина. Говорит, что он "хороший парень, выполняющий свои обещания". Однако переговоры в любом случае продолжатся, и так должно быть.

"Просто еще не пришел момент, когда изменилась мотивация в России и создались условия для достижения договоренности", — резюмировал экс-министр.

