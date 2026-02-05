Из простушки в королеву: как выглядела и чем занималась Джорджина до встречи с Роналду (фото)

Он влюбился в нее с первого взгляда и сделал своей королевой

Криштиану Роналду — всемирно известный футболист, который имеет миллиард подписчиков в Instagram. В этот день, 5 февраля, он отмечает день рождения — ему исполнился 41 год. Рядом со звездой футбола последние 10 лет его верная спутница — Джорджина Родригес, в которую он влюбился с первого взгляда.

"Телеграф" рассказывает, что известно об избраннице Криштиану Роналду, которая из простой девушки-продавца превратилась в настоящую королеву красоты.

Джорджина Родригес. Фото: Getty Images

Джорджина Родригес — что о ней известно

Джорджина Родригес родилась 27 января 1994 года в Буэнос-Айресе, сейчас ей 32 года. В раннем детстве она вместе с матерью и сестрой переехала в Испанию, в провинцию Уэска. Там она успела поработать официанткой, а также работала няней в Англии, чтобы выучить английский язык.

Джорджина Родригес в детстве. Фото: открытые источники

Джорджина Родригес в юности. Фото: открытые источники

Повзрослев, девушка переехала в Мадрид, чтобы стать моделью и танцовщицей. Однако жизнь в столице для молодой девушки оказалась несладкой, ей приходилось снимать скромную комнату, которую сама описывала как бывшее подсобное помещение. Работала Джорджина продавцом-консультантом в бутике бренда Gucci.

Джорджина Родригес до знакомства с Роналду. Фото: открытые источники

Именно там в 2016 году состоялось роковое знакомство с мировой звездой футбола. Как вспоминал потом сам Роналду, когда он зашел в бутик Gucci за покупками, то с первого взгляда влюбился в Джорджину, которая была продавцом-консультантом. Она также позже поделилась, что ощутила смущение и "бабочки в животе", когда увидела Криштиану.

Джорджина Родригес работала продавцом-консультантом в бутике Gucci. Фото: открытые источники

В 2017 году они впервые появились на публике, заявив о себе официально, как о паре. Это было на церемонии FIFA Football Awards. С того времени Родригес заинтересовались папарацци и таблоиды, так что девушке пришлось уволиться из бутика. Девушка начала работать над созданием собственного бренда, а ее страница в Instagram начала стремительно наполняться подписчиками, которых сейчас уже более 70 миллионов.

Джорджина и Криштиану в 2019 году. Фото: Getty Images

Джорджина родила Криштиану двух дочерей — Алану Мартину (2017) и Беллу Эсмеральду (2022). Также вместе с Роналду они воспитывают еще троих детей, рожденных суррогатными матерями.

В 2025 году футболист сделал избраннице предложение руки и сердца, подарив шикарное кольцо с бриллиантом, а летом 2026 года, как пишут таблоиды, пара готовится официально пожениться.

Джорджина после знакомства с Криштиану Роналду. Фото: Getty Images

После знакомства с Роналду жизнь Джорджины круто изменилась. Из простой девушки-продавца она превратилась в настоящую королеву красоты. Девушка изменилась и внешне, подчеркнув с помощью косметологов и пластических хирургов свою естественную красоту. А ее фото в соцсетях поражают роскошью и гламуром.

Джорджина и Криштиану Роналду вместе уже около 10 лет. Фото: Getty Images

