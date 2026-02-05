В транспорт будут пускать не всех: почему в Украине могут ввести жесткие ограничения

Эксперт не исключает применения решений для общественного транспорта, которые вводили власти Киева в разгар пандемии

Длительные отключения света в больших городах Украины могут сильно усложнить работу общественного транспорта. Если ситуация ухудшится, то в электротранспорте проезд могут ограничить, введя спецпропуска.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал инженер и транспортный эксперт Дмитрий Беспалов. Подробнее об этом читайте в материале "Спецпропуска на транспорт возвращаются? Почему власти могут снова ограничить проезд в городах".

Отмечается, что электротранспорт в крупных украинских городах обеспечивает значительную часть перевозок. Например, по данным Государственной службы статистики, за полгода 2025-го его услугами воспользовались 786,9 млн раз, в то время как автомобильным транспортом осуществлена перевозка только 612 млн пассажиров. Таким образом полная остановка или существенное ограничение работы электротранспорта могут привести к транспортному коллапсу.

В связи с этим Беспалов не исключает применения решений, которые вводили власти Киева в разгар пандемии коронавируса, но отмечает, что это наихудший вариант развития событий.

"Если предложения общественного транспорта будут ограничены, тогда логично будет регулировать пассажиропоток с помощью специальных пропусков. Ведь потребуется в первую очередь дать возможность добраться на работу сотрудникам критических предприятий. Конечно, очень не хотелось, чтобы сработал такой худший вариант. Но, если у вас есть очень ограниченные ресурсы, надо продумывать принципы, по каким их распределять", — считает Дмитрий Беспалов.

