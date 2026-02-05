З гидкого каченя у прекрасного принца: як Роналду змінювався з роками (фото)

Португалець зробив блискучу кар’єру багато в чому завдяки змінам у зовнішності

У четвер, 5 лютого, відомий футболіст, форвард збірної Португалії та "Аль-Насра" (Саудівська Аравія) Кріштіану Роналду душ Сантуш Авейру святкує день народження. Найкращому бомбардиру в історії футболу виповнився 41 рік.

Що потрібно знати

Роналду відзначив 41-річчя

Біологічний вік футболіста – близько 30 років

Кріштіану багато чого змінив у зовнішності на шляху до величі

Форвард жодного разу не підтверджував чутки про пластичні операції, проте експерти вважають, що португалець вдавався до процедур, які допомогли йому радикально змінитися. Про це повідомляє flymedi.

Про важливість краси у футбольній індустрії CR7 зрозумів на зорі кар’єри у "Спортінгу". Саме тоді спортсмен почав виправляти перші дефекти у своїй зовнішності. Насамперед він зайнявся посмішкою — проблемами з прикусом, жовтим кольором емалі зубів, нерівної лінії ясен.

Як виглядав Кріштіану Роналду в молодості

Кріштіану Роналду/Getty Images

Кріштіану Роналду/Getty Images

Кріштіану Роналду/Getty Images

Вважається, що ринопластика була першою пластичною операцією Роналду. У якийсь момент ніс футболіста став більш виразним та тонким. Експерти також припускають, що водночас португальцю могли зробити пластику підборіддя.

Спеціалісти не виключають, що футболіст використовував PRP-терапію (ін’єкції плазми) або мікропересадку волосся для збереження ідеально густої лінії росту волосся. Примітно, що Кріштіану є співзасновником мережі клінік з пересадки волосся Insparya.

Кріштіану Роналду/Фото: flymedi

Як виглядав Роналду у дитинстві

Кріштіану Роналду в дитинстві/Фото: соцмережі

Кріштіану Роналду в дитинстві/Фото: соцмережі

Кріштіану Роналду в дитинстві/Фото: соцмережі

Роналду також, ймовірно, пройшов лазерне шліфування шкіри, щоб позбутися будь-яких плям або дефектів шкіри. Після цієї процедури його шкіра стала більш гладкою та рівною.

Як виглядає Роналду зараз

Кріштіану Роналду/Фото: instagram.com/cristiano

Кріштіану Роналду/Фото: instagram.com/cristiano

Кріштіану Роналду/Фото: instagram.com/cristiano

Як грає Кріштіану Роналду

Нагадаємо, Роналду у листопаді 2025 року поділився дослідженням, згідно з яким його біологічний вік становить 28,7 років. Кріштіану перебуває у чудовій формі й хоче виступити на чемпіонаті світу-2026.