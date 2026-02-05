Потепление, а затем резкий мороз до -16: когда Кировоградщине готовится к температурным качелям

В регионе потеплеет на выходных

В ближайшую неделю, до 11 февраля, погода в Александрии, Кировоградской области, будет неустойчивой и контрастной. Синоптики предупреждают о кратковременном потеплении с оттепелью, которое позже сменится резким и ощутимым похолоданием.

Согласно прогнозу "Sinoptik", на выходных температура может подняться до +2 градусов. Детальнее о погоде написал "Телеграф".

Прогноз погоды для жителей Александрии.

В начале недели, в четверг и пятницу, в Александрии сохранится зимняя погода с небольшим снегом, облачностью и температурой до -8 °C ночью и до -5 °C днем, на дорогах возможно образование гололеда.

В субботу ожидается резкое потепление. Днем температура поднимется до +2 °C, но ночью опустится до -2 градусов. Прогнозируется мокрый снег и дождь. В воскресенье воздух может охладиться до около 0 °C днем и -4 °C ночью.

В начале новой недели придет сильное похолодание: в понедельник температура упадет до -12 °C ночью и -7 °C днем, а вторник будет еще холоднее — до -16 °C ночью и -6 °C днем, осадков почти не будет. В среду температура немного повысится до -1 °C днем и -10 ночью.

Погода в Александрии до 11 февраля 2026 года. Фото: Sinoptik

