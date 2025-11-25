Роналду на самом деле 28 лет: "данные не лгут"
Идеальная форма португальца подтверждена наукой
Форвард "Аль-Насра" (Саудовская Аравия) и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился исследованием, согласно которому его биологический возраст составляет 28,7 лет. КриРо в 2025 году отпраздновал 40-летний юбилей.
Что нужно знать:
- Биологический возраст 40-летнего Роналду равен 28 годам
- 40-летний КриРо недавно забил свой 954-й гол в карьере
- Форвард хочет выступить на ЧМ-2026
Соответствующим исследованием Роналду поделился на своей странице в соцсети Х. Криштиану опубликовал данные компании Whoop, которая занимается производством профессиональных фитнес-трекерев.
Согласно данным Whoop, биологический возраст 40-летнего Роналду составляет 28,7 лет. Сам португалец коротко прокомментировал данную информацию.
Данные не лгут.
Добавим, что 40-летний Роналду продолжает радовать болельщиков огромным числом голов. В сезоне 2025/26. Криштиану уже наколотил 11 голов в 12-и играх на клубном уровне. Недавно Роналду посетил с визитом президента США Дональда Трампа. После этого Криштиану забил один из своих лучших голов в карьере. Напомним, в августе 2025 года CR7 сделал предложение своей девушке Джорджине Родригес. КриРо долго откладывал этот момент.