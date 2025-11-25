Укр

Роналду на самом деле 28 лет: "данные не лгут"

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Фото instagram.com/cristiano

Идеальная форма португальца подтверждена наукой

Форвард "Аль-Насра" (Саудовская Аравия) и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился исследованием, согласно которому его биологический возраст составляет 28,7 лет. КриРо в 2025 году отпраздновал 40-летний юбилей.

Что нужно знать:

  • Биологический возраст 40-летнего Роналду равен 28 годам
  • 40-летний КриРо недавно забил свой 954-й гол в карьере
  • Форвард хочет выступить на ЧМ-2026

Соответствующим исследованием Роналду поделился на своей странице в соцсети Х. Криштиану опубликовал данные компании Whoop, которая занимается производством профессиональных фитнес-трекерев.

Согласно данным Whoop, биологический возраст 40-летнего Роналду составляет 28,7 лет. Сам португалец коротко прокомментировал данную информацию.

Данные не лгут.

Криштиану Роналду

Как играет Роналду в сезоне 2025/26

Добавим, что 40-летний Роналду продолжает радовать болельщиков огромным числом голов. В сезоне 2025/26. Криштиану уже наколотил 11 голов в 12-и играх на клубном уровне. Недавно Роналду посетил с визитом президента США Дональда Трампа. После этого Криштиану забил один из своих лучших голов в карьере. Напомним, в августе 2025 года CR7 сделал предложение своей девушке Джорджине Родригес. КриРо долго откладывал этот момент.

Теги:
#Футбол #Сборная Португалии #Криштиану Роналду #ФК Аль-Наср