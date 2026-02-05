Захватят за несколько дней: СМИ разыграли сценарий нападения России на одну из стран Европы

Что известно о слабом месте НАТО в Балтии

В Европе смоделировали сценарий возможного вторжения России в Литву. По результатам России удалось добиться условной победы в течение нескольких дней, имея относительно небольшой контингент — около 15 тысяч военных.

Что нужно знать:

РФ использует гуманитарный повод, чтобы оправдать военную операцию.

Ключевая цель – Мариямполе, потеря города грозит отрезанием стран Балтии от НАТО

Литва готовится к обороне не первый год

Об этом пишет WSJ. Сценарии был смоделирован германской газетой Die Welt вместе с Немецким центром военных игр Университета Гельмута-Шмидта Вооруженных сил Германии. В нем в октябре 2026 года Россия использует "гуманитарный повод" проблем в Калининграде для вторжения в Литву, в частности – для захвата стратегически важного города Мариямполе.

Российское изображение вторжения как гуманитарной миссии было достаточным для того, чтобы США отказались ссылаться на статью 5 НАТО, призывающую к союзнической помощи. Германия проявила нерешительность, а Польша, хотя и проводила мобилизацию, не направила войска через границу в Литву. Немецкая бригада, уже развернутая в Литве, не вмешалась, отчасти потому, что Россия использовала беспилотники для минирования дорог, ведущих с ее базы.

В результате НАТО теряет инициативу, а Россия не только добивается военного успеха, но и подрывает доверие к Альянсу и устанавливает контроль над Балтийским регионом.

Что думают в Европе об этой симуляции

При реальной ситуации, разведанные в Литву и союзникам поступили бы раньше и сценария можно было бы избежать. Но гибридная тактика РФ имеет свои преимущества. "Такая гибридная тактика, особенно в то время, когда многие в администрации Трампа открыто поддерживают нарратив Путина, представляют все большую угрозу для процесса принятия решений НАТО", — цитирует издание европейских чиновников.

США и Литва проводят совместные зимние тренировки/ Источник: Армия США/NATO

Почему именно Мариямполе

Мариямполе — небольшой город на 35 тысяч человек, что в то же время является стратегически важным. Здесь — перекресток основных автомагистралей Европы, где скрещиваются магистраль Via Baltica в Польшу, по которой идут грузовики в Украину, и дорога между Беларусью и Калининградом, которую Литва, согласно договору, должна поддерживать открытой для российского движения. Именно трасса через Мариямполе имеет возможности для перемещения войск, техники и грузов между Центральной и Северной Европой. В случае потери города Литва фактически может быть отрезана от союзников по НАТО.

Мариямполе на карте

Что такое Сувалкский коридор

Сувалкский коридор — узкая полоса суши между Польшей и Литвой протяженностью до 100 километров. Он объединяет Беларусь с Калининградской областью РФ. В то же время — единственный сухопутный путь, соединяющий Литву, Латвию и Эстонию с другими странами ЕС и НАТО.

Сувалкский коридор на карте

Литва уже 10 лет готовится к худшему сценарию

В Литве в ближайшие 3–5 лет ожидают роста угрозы со стороны России. Литва полагается на США и Германию в сдерживании угрозы — к 2027 году в Литве развернута постоянная германская бригада, а НАТО усиливает присутствие. Подготовку населения, в том числе и стрелковую, усилили еще с 2015 года.

Важнейшей гарантией безопасности для Литвы после саммита НАТО в Варшаве в 2016 году стало решение Североатлантического союза с 2017 года разместить усиленное передовое присутствие в странах Балтии и Польши. Многонациональный батальон НАТО в Литве возглавляет Германия, в него также входят подразделения из Нидерландов, Норвегии, Бельгии, Чехии, Франции, Хорватии, Люксембурга и Исландии.

Восточный фланг НАТО, данные на 2022 год/ Источник: NATO Allied Air Command

Военная мощь стран НАТО в Европе по сравнению с Россией, данные на 2022 год. Источник: newlinesinstitute.org

Кроме надежд на союзников, Литва активно наращивает собственную военную способность. К 2030 году планируется создание полноценной национальной дивизии, страна инвестирует миллиарды евро в танки, БМП CV90, артиллерию и HIMARS, расходы на оборону уже достигают около 5% ВВП.

По состоянию на 2025 год в Литве около 20 000 военнослужащих, находящихся на действительной службе не только в армии, но и в других службах безопасности. К 2030 году Литва хочет иметь около 15 500 профессиональных военных и до 50 000 резервистов, которые могут быть мобилизованы в случае кризиса.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Литва уже укрепила границу с Россией на случай агрессии. Для того, чтобы начать кампанию против стран Балтии, России нужно до полугода.