Энергосистема работает на грани: нардеп объяснил, почему экстренные отключения 31 января могут повториться

Энергетики вынуждены восстанавливать систему в авральном режиме

Серьезная проблема в энергосистеме Украины погрузила во тьму несколько областей. Подобное может повториться.

Об этом "Телеграфу" в блиц интервью рассказал народный депутат Украины, глава подкомитета по вопросам энергоэффективности и энергосбережения Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк. Он также объяснил, почему система нестабильна.

После того, как российские ракеты попадают по объектам оператора системы передачи или по подстанциям Укрэнерго, возвращать электроснабжение потребителям нужно в максимально сжатые сроки. Для настоящего восстановления нужны недели, а то и несколько месяцев. Этого времени нет, поэтому украинские энергетики идут на риск.

Укрэнерго на временных решениях соединяет энергосеть по линиям электропередачи, соединяет от генерации к потребителю, но уже по упрощенной схеме. Это создает определенный риск. Сергей Нагорняк, народный депутат Украины

Не блэкаут. Что произошло 31 января

31 января в Украине произошли массовые аварийные отключения электроэнергии, ошибочно называвшиеся блэкаутом, но это не так. Произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и 750 кВ между западной и центральной частями Украины. Это вызвало каскадный эффект — сработала автоматическая защита и аварийно отключили электроэнергию в Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской и других областях и даже в Молдове, из-за связанности энергосистем. Пришлось разгружать украинские АЭС.

Блэкаут в Киеве

Уже через несколько часов ситуация стабилизировалась и свет вернулся в дома украинцев. Официальные причины не названы, но известно, что это не кибератака. Среди вариантов – погодные проблемы (морозы до -30), рост потребления, состояние системы. Рассматривается также возможность диверсии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине из-за морозов, оледенений, а также постоянного отключения/включения сети возросла аварийность. По мнению эксперта, она будет расти и дальше.