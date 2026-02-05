Кого боится Путин и пойдет ли Украина на компромисс. Главные заявления из свежего интервью Зеленского

Президент ответил, за сколько РФ может оккупировать Донбасс

Единственный кого по-настоящему боится лидер России Владимир Путин – это президент США Дональд Трамп, но даже его он не слушает. Белый дом хочет завершить войну в Украине компромиссом, но уступок насчет суверенитета государства не будет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Le Monde. "Телеграф" собрал главные тезисы украинского лидера.

Главные заявления Зеленского:

Путин боится только Дональда Трампа, потому Трамп не может принять все его условия.

потому Трамп не может принять все его условия. Трамп знает, что имеет рычаги влияния на Россию из-за экономики, санкций и поставок оружия. Президент США хочет завершить эту войну путем компромисса. Мы поддержали эти предложения, но компромисса насчет собственного суверенитета быть не может.

Мы благодарны европейцам, они наши партнеры, нам очень помогли. Но Путин, к сожалению, их не опасается.

Россиянам понадобится минимум 2 года, чтобы захватить Донбасс, но они так долго не продержатся. Им придется положить еще 800 тысяч трупов.

но они так долго не продержатся. Им придется положить еще 800 тысяч трупов. Потери Украины в этой войне составляют 55 000 погибших. Однако большое количество людей — пропавшие без вести.

Однако большое количество людей — пропавшие без вести. Я надеюсь, что мир в Украине будет достигнут менее чем через год.

С начала этой войны россияне "не одержали ни одной победы".

Если мы проигрываем войну, мы станем частью России, мы просто лишимся независимости нашей страны.

РФ несколько раз пыталась меня убить, но я не боюсь, я привык, это часть моей жизни.

