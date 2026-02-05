Кого боится Путин и пойдет ли Украина на компромисс. Главные заявления из свежего интервью Зеленского
-
-
Читати українською
Президент ответил, за сколько РФ может оккупировать Донбасс
Единственный кого по-настоящему боится лидер России Владимир Путин – это президент США Дональд Трамп, но даже его он не слушает. Белый дом хочет завершить войну в Украине компромиссом, но уступок насчет суверенитета государства не будет.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Le Monde. "Телеграф" собрал главные тезисы украинского лидера.
Главные заявления Зеленского:
- Путин боится только Дональда Трампа, потому Трамп не может принять все его условия.
- Трамп знает, что имеет рычаги влияния на Россию из-за экономики, санкций и поставок оружия. Президент США хочет завершить эту войну путем компромисса. Мы поддержали эти предложения, но компромисса насчет собственного суверенитета быть не может.
- Мы благодарны европейцам, они наши партнеры, нам очень помогли. Но Путин, к сожалению, их не опасается.
- Россиянам понадобится минимум 2 года, чтобы захватить Донбасс, но они так долго не продержатся. Им придется положить еще 800 тысяч трупов.
- Потери Украины в этой войне составляют 55 000 погибших. Однако большое количество людей — пропавшие без вести.
- Я надеюсь, что мир в Украине будет достигнут менее чем через год.
- С начала этой войны россияне "не одержали ни одной победы".
- Если мы проигрываем войну, мы станем частью России, мы просто лишимся независимости нашей страны.
- РФ несколько раз пыталась меня убить, но я не боюсь, я привык, это часть моей жизни.
