Укр

Кого боится Путин и пойдет ли Украина на компромисс. Главные заявления из свежего интервью Зеленского

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Владимир Зеленский Новость обновлена 05 февраля 2026, 07:57
Владимир Зеленский. Фото Офис президента

Президент ответил, за сколько РФ может оккупировать Донбасс

Единственный кого по-настоящему боится лидер России Владимир Путин – это президент США Дональд Трамп, но даже его он не слушает. Белый дом хочет завершить войну в Украине компромиссом, но уступок насчет суверенитета государства не будет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Le Monde. "Телеграф" собрал главные тезисы украинского лидера.

Главные заявления Зеленского:

  • Путин боится только Дональда Трампа, потому Трамп не может принять все его условия.
  • Трамп знает, что имеет рычаги влияния на Россию из-за экономики, санкций и поставок оружия. Президент США хочет завершить эту войну путем компромисса. Мы поддержали эти предложения, но компромисса насчет собственного суверенитета быть не может.
  • Мы благодарны европейцам, они наши партнеры, нам очень помогли. Но Путин, к сожалению, их не опасается.
  • Россиянам понадобится минимум 2 года, чтобы захватить Донбасс, но они так долго не продержатся. Им придется положить еще 800 тысяч трупов.
  • Потери Украины в этой войне составляют 55 000 погибших. Однако большое количество людей — пропавшие без вести.
  • Я надеюсь, что мир в Украине будет достигнут менее чем через год.
  • С начала этой войны россияне "не одержали ни одной победы".
  • Если мы проигрываем войну, мы станем частью России, мы просто лишимся независимости нашей страны.
  • РФ несколько раз пыталась меня убить, но я не боюсь, я привык, это часть моей жизни.

Ранее "Телеграф" рассказывал, при каком условии встреча Путина и Зеленского действительно будет эффективной.

Теги:
#Владимир Путин #Дональд Трамп #Владимир Зеленский #Война с РФ