Уничтоженые кладбища и тысячи захоронений: темная сторона ботсада в Киеве
Надгробия и человеческие кости до сих пор находят на территории одной из самых популярных локаций
Посетители Киевского ботсада буквально ходят по костям. На месте где построили один из самых привлекательных туристических объектов столицы было три некрополя.
Национальный ботанический сад имени Н. Н. Гришко в Киеве основали в 1935 году, а активно начали развивать — с 1945. Он граничит с Выдубицким монастырем, который насчитывает почти тысячелетие истории. На территории, которая была рядом, хоронили как монахов, так и просто киевлян. Погост здесь существовал уже не менее чем в 15 веке. Но старые могилы никто не приводил в порядок, так что кое-где в зарослях можно встретить металлические кресты или остатки надгробных плит.
Рядом размещались и монастырские захоронения Свято-Троицкого Ионинского монастыря, основанного в 19 веке. Некоторые надгробия, в частности плиты с изображениями черепов и костей, до сих пор сохранились.
Уничтоженное Зверинецкое еврейское кладбище
Наименее известным, но наиболее масштабным было Зверинецкое еврейское кладбище, основанное в конце 18 века. Оно занимало более 2 гектаров и содержало до 20 тысяч захоронений. Здесь похоронены известные раввины, меценаты и представители еврейской элиты Киева.
В 1930-х годах советская власть стерла с лица столицы это кладбище. Надгробия разбивали на щебень и использовали для обустройства террас, дорожек и декоративных элементов ботсада. Часть из них можно и сегодня увидеть — как лестницы, каменные подпорки или ландшафтные глыбы с фрагментами надписей на иврите.
По словам заместителя директора ботсада Николая Шумика, некрополь восстанавливать не планируют, несмотря на то, что в 2019 году обнаруживались новые фрагменты человеческих костей и надгробий. Еврейская община утверждает, что никаких перезахоронений не проводилось. Это означает, что остатки тысяч людей до сих пор остаются в земле.
