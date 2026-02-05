Девушки находят, мужчины - нет: картинка-головоломка вирусится в Threads, испытайте свое внимание
Многие уже проверили себя
В сети появилась забавная картинка, на которой пользователям предлагают найти ножницы, спрятанные среди других предметов. Что интересно, многие девушки справляются всего за несколько секунд, в то время как многие мужины говорят, что не могут их заметить.
Что нужно знать:
- Картинка-головоломка, на которой спрятаны ножницы среди множества предметов, вирусится в сети
- Фото выглядит просто, но внимание к деталям и привычка замечать мелкие объекты сильно влияют на скорость поиска
- Разница в результатах может быть связана с особенностями восприятия
Соответствующее фото было опубликовано в социальной сети Threads. Публикация быстро набрала популярность и пользователи делятся своими результатами, удивляясь, мозг воспринимает одну и ту же визуальную задачу.
Картинка выглядит весьма просто, но из-за большого количества предметов отыскать именно ножницы для многих становится непростой задачей.
Судя по комментарям девушек, им потребовалось всего лишь несколько секунд, чтобы обнаружить ножницы на фотографии. А некоторые мужины же пишут, что вовсе не видят их.
- "Сразу нашла. Мужу показала, сказал, что их там нет"
- "Нашла их за несколько секунд"
- "Вы никогда не догадаетесь, каков пол человека, который сейчас отвечает с этой страницы. Но ножницы до сих пор не найдены"
Такая разница в результатах может быть связана с особенностями восприятия деталей, внимания и привычками к поиску мелких объектов.
Сейчас картинка активно распространяется по соцсетям и мессенджерам, и многие уже успели проверить себя: кто же из них найдет ножницы быстрее — женщины или мужчины. А вы смогли их заметить с первого взгляда?
Ниже будет опубликована разгадка.
