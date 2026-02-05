Укр

Девушки находят, мужчины - нет: картинка-головоломка вирусится в Threads, испытайте свое внимание

Анастасия Мокрик
Читати українською
Загадочное фото
Загадочное фото. Фото Коллаж "Телеграфа"

Многие уже проверили себя

В сети появилась забавная картинка, на которой пользователям предлагают найти ножницы, спрятанные среди других предметов. Что интересно, многие девушки справляются всего за несколько секунд, в то время как многие мужины говорят, что не могут их заметить.

Что нужно знать:

  • Картинка-головоломка, на которой спрятаны ножницы среди множества предметов, вирусится в сети
  • Фото выглядит просто, но внимание к деталям и привычка замечать мелкие объекты сильно влияют на скорость поиска
  • Разница в результатах может быть связана с особенностями восприятия

Соответствующее фото было опубликовано в социальной сети Threads. Публикация быстро набрала популярность и пользователи делятся своими результатами, удивляясь, мозг воспринимает одну и ту же визуальную задачу.

Картинка выглядит весьма просто, но из-за большого количества предметов отыскать именно ножницы для многих становится непростой задачей.

Ножницы в шкафу
Нижницы на фото. Threads

Судя по комментарям девушек, им потребовалось всего лишь несколько секунд, чтобы обнаружить ножницы на фотографии. А некоторые мужины же пишут, что вовсе не видят их.

  • "Сразу нашла. Мужу показала, сказал, что их там нет"
  • "Нашла их за несколько секунд"
  • "Вы никогда не догадаетесь, каков пол человека, который сейчас отвечает с этой страницы. Но ножницы до сих пор не найдены"
Комментрий из Threads
Комментрий из Threads
Комментрий из Threads
Комментрий из Threads
Комментрий из Threads
Комментрий из Threads
Комментрий из Threads

Такая разница в результатах может быть связана с особенностями восприятия деталей, внимания и привычками к поиску мелких объектов.

Сейчас картинка активно распространяется по соцсетям и мессенджерам, и многие уже успели проверить себя: кто же из них найдет ножницы быстрее — женщины или мужчины. А вы смогли их заметить с первого взгляда?

Ниже будет опубликована разгадка.

Ножницы на фото
Ножницы отмечены красным на фото

