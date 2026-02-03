В Азовском море может погибнуть вся рыба: доцент кафедры экологии объяснил почему

Особенность этого моря в том, что оно мелководное

Сильные морозы привели к замерзанию Азовского моря в поселке Кирилловка Запорожской области более чем на 200 метров от берега. Из-за этого есть риск массовой гибели рыбы в случае, если сильные морозы приведут к промерзанию воды до дна.

Что нужно знать:

Рыба может погибнуть из-за нехватки кислорода при сильном ледоставе

Азовское море уязвимо из-за небольшой глубины (около 13 м)

Полное замерзание моря возможно теоретически, но маловероятно в ближайшее время

Об этом "Телеграфу" к эксклюзивном комментарии рассказал доцент кафедры экологии НаУКМА Виктор Карамушка, комментируя ситуацию с ледообразованием в прибрежной зоне. Он отметил, что если речь идет о 200 метрах, то это, вероятнее всего, мелководье, и с рыбой ничего не случилось — она отошла.

В случае если водоем промерзает до дна, то фактически всё живое, что находится в воде, погибает. Зачастую рыба уходит из прибрежных мелководных участков, но если же промерзают зимовальные ямы, шансов выжить практически не остаётся.

И хотя рыбы являются холоднокровными организмами и резко снижают активность в холодный период, концентрируясь в глубоких местах, но тем не менее даже в состоянии покоя им необходим кислород.

А когда вода замерзла сильно, обмена с атмосферой нет практически, а придонные бактерии, где идут процессы гниения и нечто подобное, потребляют кислород. Ну и рыба потребляет кислород. И, в конце концов, это явление замора, удушья. Когда рыба гибнет от того, что нет кислорода. Но это в тех условиях, когда не все промерзло, остается вода. Если промерзло, то скорее всего это приведет к гибели объяснил Карамушка.

Эколог отметил, что Азовское море особенно уязвимо из-за небольшой глубины — в среднем около 13 метров. В истории уже фиксировались случаи его полного замерзания.

Почему сейчас ударили такие морозы?

Средняя температура за последние 50–100 лет действительно выросла примерно на 1,5–2 градуса. Однако это не означает стабильной тёплой погоды. Напротив, потепление сопровождается периодами экстремальной жары — так называемыми волнами тепла и затяжными засухами без осадков.

Всё чаще чрезвычайные погодные явления затрагивают холодное время года. В последние несколько лет Украина неоднократно теряла урожаи яблок и других плодовых культур из-за весенних заморозков, которые приходились на период цветения черешни, вишни и садов.

Ключевая проблема заключается в неравномерности климата. Количество экстремальных погодных явлений растёт, а их интенсивность становится всё более ощутимой.

Замерзнет ли полностью Азовское море?

Промерзание Азовского моря эксперт называет не "трендом", а погодным "вывихом". По его мнению, такие явления будут происходить все чаще, и их интенсивность будет расти.

А что касается возможности полного промерзания Азовского моря, то Карамушка говорит, что теоретически такого сценария нельзя исключать, хотя он не считает его вероятным в ближайшее время.

Исключить это нельзя, но я не думаю, что это случится. Прибрежные полосы может и промерзнут. Это нормальное явление. Везде такое бывает, когда низкие температуры. А чтобы море замерзло на значительную глубину и значительную территорию… Азовское море уязвимо, потому что оно мелководное, там 13 метров примерно глубина этого моря. То есть там возможны эти вещи поделился мнением собеседник.

А Черное море немного другое. Там самая большая глубина — 2 км 220 м в самой глубокой его части. Там вообще кислорода уже нет. Живых организмов там довольно трудно исследовать, ведь нет методологии их сохранения, даже в случае поднятия на поверхность.

Там очень высокое давление. И когда их приподнимают, они просто разрываются от внутреннего давления. Потому что там, чтобы не погибнуть, у них внутреннее давление уравновешивает наружное давление говорит Карамушка.

