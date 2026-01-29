Свитолина остановилась в шаге от финала Australian Open, проиграв первой ракетке мира (видео)

Украинка не справилась с мощью соперницы

В четверг, 29 января, в Мельбурне (Австралия) завершился первый полуфинал среди женщин на Турнире Большого Шлема Australian Open-2026. Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№12 WTA) сыграла против "нейтральной" Арины Соболенко (№1 WTA) из Беларуси.

Что нужно знать

Свитолина и Соболенко играли за место в финале

Элина проиграла в 2 сетах

Украинка показала в Мельбурне свой лучший результат в карьере

Встреча, проходившая на Rod Laver Arena в Мельбурне (Австралия), завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Соболенко. Об этом сообщает "Телеграф".

Поединок продолжался 1 час и 17 минут. Украинка сделала 2 эйса, совершила 3 ​​двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 4. На счету Элины 12 виннеров и 17 непринужденных ошибок. Добавим, что Соболенко выиграла свой шестой очный матч против Свитолиной, 1 игра завершилась в пользу украинки.

Свитолина, дойдя до полуфинала, показала свой лучший результат на Открытом чемпионате Австралии. Кроме того, на счету Элины 4-й полуфинал на уровне Grand Slam.

Полный видеообзор матча Свитолина — Соболенко будет доступен здесь позднее.

Напомним, Свитолина в первом раунде Australian Open-2026 обыграла Кристину Букшу (Испания) 6:4, 6:1, после чего добыла победы над Линдой Климовичовой из Польши — 7:5, 6:1 и Дианой Шнайдер — 7:6(4), 6:3. В 1/8 финала Элина прошла "нейтральную" Мирру Андрееву — 6:2, 6:4, а в 1/4 финала — третью ракетку мира Коко Гауфф (6:1, 6:2).