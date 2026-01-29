Світоліна зупинилася за крок від фіналу Australian Open, програвши першій ракетці світу (відео)

Українка не впоралася з силою суперниці

У четвер, 29 січня, у Мельбурні (Австралія) завершився перший півфінал серед жінок на Турнірі Великого Шлема Australian Open-2026. Перша ракетка України Еліна Світоліна (№12 WTA) зіграла проти "нейтральної" Аріни Соболенко (№1 WTA) з Білорусі.

Що потрібно знати

Світоліна та Соболенко грали за місце у фіналі

Еліна програла у 2 сетах

Українка показала у Мельбурні свій найкращий результат у кар’єрі

Зустріч, що проходила на Rod Laver Arena у Мельбурні (Австралія), завершилася з рахунком 6:2, 6:3 на користь Соболенко. Про це повідомляє "Телеграф".

Поєдинок тривав 1 годину та 17 хвилин. Українка зробила 2 ейси, зробила 3 ​​здійснила 3 подвійні помилки та реалізувала 1 брейк-пойнт із 4. На рахунку Еліни 12 віннерів та 17 невимушених помилок. Додамо, що Соболенко виграла свій шостий очний матч проти Світоліної, 1 гра завершилася на користь українки.

Світоліна, дійшовши до півфіналу, показала свій найкращий результат на Відкритому чемпіонаті Австралії. Крім того, на рахунку Еліни 4 півфінал на рівні Grand Slam.

Повний відеоогляд матчу Світоліна — Соболенко буде доступний тут пізніше.

Нагадаємо, Світоліна в першому раунді Australian Open-2026 обіграла Крістину Букшу (Іспанія) 6:4, 6:1, після чого здобула перемогу над Ліндою Клімовічовою з Польщі — 7:5, 6:1 та Діаною Шнайдер — 7:6(4), 6:3. У 1/8 фіналу Еліна пройшла "нейтральну" Мірру Андрєєву — 6:2, 6:4, а в 1/4 фіналу — третю ракетку світу Коко Гофф (6:1, 6:2).