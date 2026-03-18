Обрезал волосы и теперь его не узнать: как выглядит звезда 2000-х Эдуард Романюта и где он сейчас

Эдуард Романюта, как и певица Ассоль, в 2000-х годах был настоящей звездой украинской эстрады. Сейчас он редко появляется на публике, но продолжает заниматься музыкой и удивил кардинальной сменой имиджа.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас Эдуард Романюта и что о нем известно. Мы узнали некоторые детали.

Эдуард Романюта — что о нем известно

Эдуард Романюта родился 23 октября 1992 года (сейчас ему 33 года) в Тернополе и начал заниматься музыкой с детства. Уже в пять лет он выступал во Дворце "Украина" в Киеве, где за профессиональные достижения его лично отметил президент Украины Леонид Кучма. В юном возрасте Эдуард выиграл несколько международных Гран‑при и стал лауреатом более 7 международных и 18 всеукраинских песенных конкурсов.

В 2003 году он выпустил дебютный альбом "Краски родной земли" и провел масштабное шоу‑концертное выступление. Всего на его счету четыре собственные концертные программы с более чем 50 песнями. За вклад в развитие музыкальной культуры Украины Эдуард был награжден грамотой и медалью, а также получил национальные титулы "Ребенок года" и "Юное дарование".

В Threads пользователи отметили, что в подростковом возрасте Романюта был настоящим "крашем" школьниц, главной "изюминкой" его образа были светлые длинные волосы:

"Наш козак";

"Разблокировали воспоминания";

"Помню его еще ребенком, хотя мы приблизительно одного возраста";

"Правда интересно сейчас на него посмотреть";

В 2012 году карьера Романюты пошла вверх и он начал работать с международными издателями. Совместно со шведскими лейблами "Cosmos Music Group", "Starlab Publishing" и другими, выпустил несколько англоязычных треков, участвовал в украинских и международных отборах на "Евровидение", а в 2015 году представлял Молдову на этом конкурсе, однако в финал не прошел.

Также известно, что Эдуард был преподавателем кафедры международной экономики и имеет степень кандидата экономических наук.

В последние годы Романюта редко появлялся на публике, но продолжал творческую деятельность. В феврале 2026 года он презентовал песню "Боль", в которой рассказал о боли, которую принесла война с Россией. 24 февраля 2026 года Эдуард выступил в Западноукраинском национальном университете на часе единства "Сила веры победит", приуроченном к Национальному дню молитвы и четвертой годовщине полномасштабного вторжения.

Отметим, что певец кардинально изменил имидж. В одном из своих видео под песню "Боль" он сбривает волосы и предстает в новом образе.

