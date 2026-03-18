Света нет не только из-за погоды: названы 4 причины ужесточения графиков отключений

Ситуация остаётся нестабильной

В Киеве, а также ряде других регионов Украины усилили графики отключений электроэнергии. Есть несколько причин, которые повлияли на эти изменения.

"Телеграф" обратился к экспертам, которые объяснили, что увеличение отключений — это результат сочетания ряда факторов: погодных условий, увеличения потребления электроэнергии, ремонтов атомных блоков и снижения импорта электроэнергии.

Александр Голиздра, глава Лиги энергетического развития Украины, пояснил "Телеграфу", что на ситуацию влияет и уменьшение солнечного излучения из-за облачности и тот факт, что два атомных блока выведены в ремонт раньше срока. Это, по словам эксперта, сделано с прицелом на предстоящее летнее повышение потребления.

Их (блоки, — Ред.) вывели в ремонт раньше срока – могу предположить, чтобы улучшить ситуации летом, когда будут высокие температуры и увеличится потребление. Как надолго – здесь прогнозировать сложно – думаю, все будет зависеть от солнечности и обстрелов отметил собеседник.

В то же время Станислав Игнатьев, энергетический эксперт и проректор Полтавской политехники, в комментарии "Телеграфу" также указал, что дефицит энергии усиливается ещё рядом факторов.

Во-первых, увеличилось потребление электроэнергии из-за уменьшения температуры температуры воздуха.

Напомню, уменьшение среднесуточной температуры на 1 градус (не летом) прибавляет потребление +200 МВт часов. объясняет он.

Второй фактор, как уже указывалось выше — пасмурная погода. Эффективность солнечных станций с 22% от установленной мощности упала до 7%, а это днем ​​около 800 МВт часов.

И третий заключается в том, что Венгрия прекратила экспорт электроэнергии говоря о собственном дефиците, а Словакия в одностороннем порядке расторгла договор на аварийную диспетчерскую помощь – это суммарно до 1 600 МВт часов (т.е. 1,6 ГВт час) – почти, как генерирует Хмельницкая АЭС.

Причины усиления графиков отключения света в Украине. Инфографика: "Телеграф"

