Победа почти 100%: украинцы шутят о выборах в КНДР

Реальной политической конкуренции в стране нет

В Северной Корее на выборах победил Ким Чен Ын с 99,93% голосов при явке у 99,99% избирателей. Эта политическая новость вызвала не только обсуждение через систему безальтернативных выборов, но и из-за опасений за судьбу тех 0,07% голосовавших против избирателей. Украинцы уже начали шутить по этой теме.

Заметим, что в Северной Корее каждый округ чаще всего имеет одного кандидата, его утверждает государство и поддерживает властная Трудовая партия Кореи, поэтому оппозиции как таковой не существует.

Мэм о победе Ким Чен Ина на выборах

Отказаться от кандидата можно только условно — это отдельная процедура, где становится известна личность отказавшегося, а его позже могут подвергнуть проверке.

Вымышленный избирательный бюллетень в Северной Корее

Так что, очевидно, эти 0,07% нужны, чтобы создать иллюзию демократии в стране. При этом реального шанса возникнуть у нее нет, а КНДР остается с жесткой вертикалью власти.

Вымышленный предвыборный плакат в КНДР

Безальтернативное голосование

Те же 0,07% избирателей

Что произошло с 0,07% избирателей

В КНДР также действует диктатура народной демократии, власть уже десятилетиями держит одна семья. Эта династия берет начало от основателя КНДР Ким Ир Сена, чье дело продолжил его сын Ким Чен Ир, а впоследствии внук и нынешний лидер Ким Чен Ин.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в последнее время в публичном пространстве все чаще появляется дочь лидера Ким Чжу Е. Аналитики предполагают, что ее готовят к предстоящей передаче власти. Она возглавила ракетные силы КНДР.