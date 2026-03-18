"Пока идет большая война, мобилизацию остановить невозможно": полковник ДШВ о страхах новобранцев и подготовке десантников

Рекрутинговые центры не смогут заменить мобилизацию в Украине, считает военный

Полковник Владимир Кобылянский присоединился к армии еще в 1998 году – с момента поступления в военный институт. С того времени он ни разу не увольнялся из войска, а сейчас занимает должность командира 199-го учебного центра.

Это – единственный учебный центр, предназначенный для подготовки личного состава для воинских частей и подразделений десантно-штурмовых войск. "Телеграф" пообщался с военным о том, в каком состоянии мобилизованные попадают на обучение, каковы главные проблемы украинской мобилизации и всегда ли "попасть в ДШВ" означает "постоянно штурмовать".

70% прибывают с отрицательным отношением к службе

– В каком моральном, психологическом, физическом состоянии мобилизованные чаще всего поступают к вам? – На данном этапе военнослужащие, поступающие в учебный центр, к сожалению, имеют эмоциональное состояние на низком уровне. В социальных сетях много прописывают, что если он едет в учебный центр, потом в бригаду – он обязательно должен погибнуть.

Это худший фактор. Если военнослужащий проходит хотя бы две-три недели службы в учебном центре, он начинает понимать: он не обязательно умрет. Если он научится – он выживет.

– А какой процент новобранцев попадает именно в таком состоянии? И удается ли из немотивированного сделать эффективного бойца?

– Как минимум 70% прибывают с негативным отношением к службе. Все думают: "Меня пронесет, я не пойду, война завтра закончится". Но так не бывает.

И с этими людьми проводят беседы, общаются, им показывают, их учат, объясняют: если ты будешь нормально учиться – ты наберешься опыта и выживешь. Кроме того, военнослужащие выходят из зоны комфорта, и для них проводятся мероприятия адаптации.

199-й учебный центр ДШВ ВСУ

Работают психологи, капелланы, представители юридической службы, им объясняют, как будут обеспечивать, когда придет зарплата и так далее. Первые дни мы занимаемся тем, чтобы люди адаптировались.

– Существует ли практика отсева на этапе прибытия? Например, если военнослужащий не соответствует требованиям ДШВ по состоянию здоровья или психологическим качествам, могут ли его перевести в другие рода войск?

– Во время приема личного состава в учебный центр или воинскую часть мы прежде всего смотрим на критерии: возраст до 48 лет и состояние здоровья. Если человек по состоянию здоровья не проходит, мы его не принимаем.

– Расскажите, пожалуйста, как организовано размещение и быт личного состава в первые дни после прибытия? Есть ли проблемы с обеспечением формой, средствами гигиены, питанием?

– После прибытия личный состав размещается в базовых лагерях, в палатках. Проблемных вопросов я не вижу. Постоянно подается горячая вода, питание налажено – включая фрукты, сладости и прочее. С обеспечением формой одежды также проблем нет. Военные получают всё – от одежды до средств защиты – на 100%.

От БЗВП до боевых специальностей: как готовят десантников

– Какие военные специальности готовят в вашем центре? Например, операторов дронов, специалистов по РЭБ?

– Да, мы готовим специалистов и по РЭБ, и по БПЛА. Все специальности, которые нужны Десантно-штурмовым войскам, учебный центр может обеспечить. Если говорить о самых распространенных и востребованных профессиях, то это боевые медики, разведчики, снайперы, специалисты по разным видам вооружения, водители. То есть очень широкий спектр. Но основа – это базовая общевойсковая подготовка (БЗВП), то есть подготовка стрелка. И уже в рамках БЗВП мы даем навыки по другим профессиям: тактическая медицина, противодействие БПЛА, работа с дронами и так далее.

– Отличается ли программа подготовки для контрактника и для мобилизованного?

– Никакой разницы в подготовке нет. Даже если человек хочет подписать контракт, он всё равно проходит базовую общевойсковую подготовку. Она обязательна для всех. А уже после этого начинается обучение по специальности.

– А изменились ли учебные программы с 2022 года с учетом опыта полномасштабной войны? Возможно, что-то убрали или добавили?

– Да, программы изменились существенно. Большинство изменений касается противодействия БПЛА. Добавили отдельные упражнения по воздушным целям, антидроновые мероприятия. Это главное. Кроме того, сейчас нет понятия подготовки взвода как такового – больше внимания уделяем подготовке малых групп. И, конечно, увеличился срок БЗВП: если в 2022 году люди проходили подготовку за 7–10 дней, то теперь срок вырос более чем на месяц.

Владимир Кобылянский

– По какому принципу после обучения решается, в какую бригаду пойдет служить человек? Учитывают ли его пожелания, или это исключительно потребность войск?

– Есть боевые бригады, которые непосредственно набирают себе личный состав. Они уже видят военнослужащего и определяют, на какую должность его поставить в будущем. Если человек прибыл к нам, он проходит БЗВП и становится стрелком.

А дальше, в зависимости от потребности бригад, мы направляем их в подразделения или оставляем в учебном центре для получения смежной специальности – пулеметчика, гранатометчика и так далее.

Если человек сразу выбрал себе профессию в центре рекрутинга (у ДШВ есть собственный центр рекрутинга в Житомире), он имеет возможность выбрать специальность и гарантированно попасть в ту бригаду и на ту должность, которую выбрал.

То же самое касается контракта 18-24. На базе нашего центра мы готовим эту категорию военнослужащих, и они в соответствии с контрактом выбирают специальность – от снайпера до оператора БПЛА. После БЗВП они проходят профессиональную подготовку и отправляются в бригаду на выбранную должность.

Инструкторы, женщины, иностранцы: кто сегодня служит в ДШВ

– Сталкивались ли вы с проблемой, когда опытных инструкторов забирают на передовую?

– Нет. У нас есть практика обмена боевым опытом: мы периодически отправляем своих инструкторов в боевые бригады, а боевые бригады присылают своих к нам. Это не просто "забрали инструктора и бросили на передовую", а именно замена: мы обмениваемся опытом, как лучше готовить личный состав. В учебном центре служат военные, имеющие боевой опыт. Часто это люди после ранений, которые по состоянию здоровья не могут служить в ДШВ или в боевых частях, но продолжают службу как инструкторы.

И чтобы избежать вопросов, почему они здесь, они регулярно ездят на обмен опытом. Это обязательное условие для всего инструкторско-преподавательского состава.

– Вы сказали, что мобилизацию тормозит отношение к процессу. Есть ли у вас собственные идеи, как сделать её эффективнее, чтобы у людей не формировалось негативное впечатление?

– Нужно меньше читать фейсбук и телеграм, где рассказывают, что в армии всё плохо. Не нужно рассказывать людям, что они обязательно погибнут. Нужно говорить правду: если ты научишься – ты выживешь. И всё у нас получится.

199-й учебный центр ДШВ ВСУ

– Многие, слыша об отправке в ДШВ, уверены, что это означает немедленную гибель в штурмах. Что вы скажете таким людям? И что вообще ждет новобранцев после распределения?

– Есть разные войска: десантно-штурмовые, сухопутные, морская пехота. То, что ты попал в ДШВ, не означает, что ты постоянно должен штурмовать.

Хотя, как показывает практика, лучше штурмовать, чем обороняться. Потому что когда ты штурмуешь – ты двигаешься, а когда в обороне – стоишь на месте, и тебя быстрее уничтожат. Поэтому штурм лучше. Но сейчас задачи ДШВ такие же, как и у Сухопутных войск. И те, и другие штурмуют. Сейчас задачи одинаковы для всех.

– Недавно министр обороны сказал, что проблемы мобилизации и самовольного оставления части будут решать, в частности, более активным привлечением иностранцев. Как вы думаете, могут ли граждане других стран быть эффективными в украинской ДШВ? И есть ли условия для их тренировки в вашем центре (переводчики и т.д.)?

– Можно ли привлекать иностранцев – это не мое решение. Насколько я знаю, в Вооруженных силах Украины уже есть иностранные легионы. А можем ли мы их готовить? Конечно, можем. Всегда можем.

– Есть ли сейчас в рядах ДШВ женщины? На каких должностях они служат? Осваивают ли боевые специальности?

– Да, женщины у нас служат. У меня, например, служит господин майор (и я сознательно говорю "господин майор", а не "госпожа" – у нас гендерное равенство). Много женщин приходит на базовую подготовку, они учатся вместе с мужчинами и выполняют те же задачи на одном уровне.

199-й учебный центр ДШВ ВСУ

Что касается должностей – женщины занимают все должности, от боевых до обеспечения. И они не менее эффективны, чем мужчины. Они наравне выполняют свои обязанности.

– Продолжается дискуссия: стоит ли отменить мобилизацию в нынешнем виде и передать всё рекрутинговым центрам? Вы согласны с этим?

– Я в армии с 1998 года и интересуюсь историей войн разных стран – от самых крупных до самых малых. Пока идет большая война в стране, остановить мобилизацию невозможно. Это мое личное мнение.

Мобилизация будет всегда, пока идет большая война. И переложить всё на рекрутинг невозможно. Нереально. Потому что пока в гражданской жизни всем рассказывают, что в армии обязательно умрешь, и люди спрашивают: "А почему я должен идти, а не сосед?" – мобилизация будет нужна. Пока большая война – мобилизация будет всегда. Никакими контрактами или иностранцами вы этого не замените.

