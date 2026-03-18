Когда Пасха в 2026 году у православных и католиков и почему возникает путаница

Праздник в этом году будет в апреле, но даты у католиков и православных отличаются

Пасха — большой религиозный праздник, который каждый год отмечается в разные даты. Правила, по которым рассчитывается дата праздника, были установлены еще в IV веке. Также отличаются даты у разных конфессий.

"Телеграф" рассказывает, как рассчитывается дата Пасхи и в какие даты в 2026 году праздник будет у римо-католиков, греко-католиков и православных.

Почему дата Пасхи плавающая?

Существуют правила, установленные еще в IV веке, по которым рассчитывается дата праздника. Согласно им, Пасха празднуется в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния.

Точкой отсчета является день весеннего равноденствия (21 марта). Полнолуние наступает каждые 29 дней, поэтому "пасхальная Луна" каждый год выпадает на разные числа. Еще одно правило — праздник всегда должен быть в воскресенье.

Учитывая все эти факторы, Пасха может выпадать на любой день в период с 4 апреля по 8 мая (по григорианскому стилю). Поэтому каждый год дата праздника отличается.

Пасха в Украине. Фото: сгенерировано ИИ, "Телеграф"

Когда Пасха в 2026 году?

В 2026 году даты Пасхи у христиан западного и восточного обрядов будут отличаться на одну неделю. Разница возникает из-за использования разных календарей (григорианского и юлианского) для расчета дня равноденствия и полнолуния.

У римо-католиков — 5 апреля.

У греко-католиков — 12 апреля.

У православных — 12 апреля.

Неожиданная путаница

Примечательно, что в этом году возникла неожиданная путаница с датами Пасхи. Если ввести в поисковике Google запрос "Великдень 2026" (или Пасха 2026), то выдает результат — 5 апреля.

Это происходит потому, что алгоритмы Google по умолчанию ориентируются на западный (григорианский) календарь, который использует большинство стран мира. Поэтому и выдает результат 5 апреля.

Однако, если уточнить запрос и написать в строке поиска: "Великдень 2026 дата в Україні", то он покажет дату 12 апреля, в которую большинство украинцев отмечают праздник.

