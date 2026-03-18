Это касается тысяч украинцев: к вам могут прийти домой и спросить о доходах
К части украинцев с марта по июнь 2026 могут прийти и спросить о деньгах — в Украине продолжается первое обследование доходов и условий жизни по европейской методике EU-SILC.
Об этом предупредил Госстат. Обследование — часть большого обновления исследований, которые не проводились четыре года.
Кто и к кому будет приходить
Придут не ко всем — среди украинских семей выбрали более 18 тысяч домохозяйств в 22 регионах, включая Киев. Там, где продолжаются боевые действия и на временно оккупированных территориях обследование не проводится. Важно: отобранные семьи не могут заменить другими – именно их ответы повлияют на результаты.
К людям придет специалист по интервьюированию, он должен показывать служебное удостоверение и удостоверение личности. Это происходит, если адрес попал в выборку.
Это обязательно?
Участие – добровольное. Однако в Госстате отмечают, что данные нужны для формирования политики государства для преодоления бедности, повышения уровня жизни и усиления социальной защиты.
Как происходит опрос
Опрос можно пройти тремя способами: предоставить информацию специалисту во время визита, по телефону в другое время или заполнить самостоятельно анкету на сайте Госстатистики.
Что будут спрашивать во время визита или в анкете?
В анкетах есть вопросы относительно пола, дат рождения, семейного положения, страны рождения, гражданства, занятости, опыта работы, образования, здоровья, качества жизни членов домохозяйства, жилья, доходов, материального положения, сельскохозяйственной деятельности домохозяйств и т.д.
Безопасно ли сообщать данные
Информация конфиденциальная и за нарушение работники органов государственной статистики несут ответственность. Эти данные "не могут требоваться или быть переданы правоохранительным, государственным органам, органам местного самоуправления, другим юридическим лицам, объединениям граждан, должностным и другим лицам", — говорится на сайте Госстата. Результаты, с которыми будут работать специалисты, публикуют только в сводном виде.
Исследование по стандартам ЕС
Обследование доходов и условий жизни (EU-SILC) в Украине будут проводить по методологии Евростата. Именно эти стандарты используются в странах ЕС для оценки уровня жизни населения. Введение такого подхода является важным шагом для Украины на пути евроинтеграции. В будущем такое исследование планируют проводить ежегодно, что позволит отслеживать изменения в доходах и условиях жизни украинцев в динамике.
Какие еще исследования проведут в 2026 году
Кроме EU-SILC, в Украине запланировано еще несколько масштабных обследований:
- обследование рабочей силы — продлится с января по декабрь и будет охватывать вопросы занятости и безработицы
- обследование сельскохозяйственной деятельности населения — с мая по декабрь, преимущественно в сельской местности.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что мобильные операторы снова подняли тарифы. Киевстар, Vodafone и lifecell контролируют более 97% рынка.