Это касается тысяч украинцев: к вам могут прийти домой и спросить о доходах

К части украинцев с марта по июнь 2026 могут прийти и спросить о деньгах — в Украине продолжается первое обследование доходов и условий жизни по европейской методике EU-SILC.

Об этом предупредил Госстат. Обследование — часть большого обновления исследований, которые не проводились четыре года.

Кто и к кому будет приходить

Придут не ко всем — среди украинских семей выбрали более 18 тысяч домохозяйств в 22 регионах, включая Киев. Там, где продолжаются боевые действия и на временно оккупированных территориях обследование не проводится. Важно: отобранные семьи не могут заменить другими – именно их ответы повлияют на результаты.

К людям придет специалист по интервьюированию, он должен показывать служебное удостоверение и удостоверение личности. Это происходит, если адрес попал в выборку.

Это обязательно?

Участие – добровольное. Однако в Госстате отмечают, что данные нужны для формирования политики государства для преодоления бедности, повышения уровня жизни и усиления социальной защиты.

Как происходит опрос

Опрос можно пройти тремя способами: предоставить информацию специалисту во время визита, по телефону в другое время или заполнить самостоятельно анкету на сайте Госстатистики.

Что будут спрашивать во время визита или в анкете?

В анкетах есть вопросы относительно пола, дат рождения, семейного положения, страны рождения, гражданства, занятости, опыта работы, образования, здоровья, качества жизни членов домохозяйства, жилья, доходов, материального положения, сельскохозяйственной деятельности домохозяйств и т.д.

Безопасно ли сообщать данные

Информация конфиденциальная и за нарушение работники органов государственной статистики несут ответственность. Эти данные "не могут требоваться или быть переданы правоохранительным, государственным органам, органам местного самоуправления, другим юридическим лицам, объединениям граждан, должностным и другим лицам", — говорится на сайте Госстата. Результаты, с которыми будут работать специалисты, публикуют только в сводном виде.

Исследование по стандартам ЕС

Обследование доходов и условий жизни (EU-SILC) в Украине будут проводить по методологии Евростата. Именно эти стандарты используются в странах ЕС для оценки уровня жизни населения. Введение такого подхода является важным шагом для Украины на пути евроинтеграции. В будущем такое исследование планируют проводить ежегодно, что позволит отслеживать изменения в доходах и условиях жизни украинцев в динамике.

Какие еще исследования проведут в 2026 году

Кроме EU-SILC, в Украине запланировано еще несколько масштабных обследований:

обследование рабочей силы — продлится с января по декабрь и будет охватывать вопросы занятости и безработицы

— продлится с января по декабрь и будет охватывать вопросы занятости и безработицы обследование сельскохозяйственной деятельности населения — с мая по декабрь, преимущественно в сельской местности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что мобильные операторы снова подняли тарифы. Киевстар, Vodafone и lifecell контролируют более 97% рынка.