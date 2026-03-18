Из-за россиян "Интерсити" теперь не ходят до Харькова. Экс-министр назвал 4 цели врага

Планируется, что курсирование "Интерсити" в город будет возобновлено до конца марта

Прямое скоростное сообщение Харькова с Киевом временно отменено, поезда "Интерсити" не доезжают до него, а только до Полтавы. Эксперт по вопросам транспорта, бывший министр транспорта Украины Василий Шевченко объяснил "Телеграфу" причины и цели врага, который бьет по железной дороге.

По его словам, железнодорожные линии, которые проходят по приграничным границам Черниговщины, Сумщины, Харьковщины очень опасны. Есть участки, где поезда едут в 10 км от российской границы.

Враг активно атакует беспилотниками. Россияне постоянно совершенствуют свои дроны, увеличивая возможности для атак, рассказал экс-министр.

Остановка пассажирских перевозок – не главная цель России

По мнению Шевченко, цель России не в том, чтобы прервать пассажирское сообщение. Главная цель врага – отрезать промышленные районы востока и центра.

Потому что промышленный центр продолжает что-либо производить, то есть время от времени заводы ферросплавов запускаются на солнечных панелях на 15-20%. Они руду возят. Ну и надо станции разбить (России, ред.), — объяснил Шевченко

Он добавил, что если, например, из Сум на Харьков пассажирская линия, то на Днепр, например, это уже промышленные магистральные линии. Россия может пытаться создать панику и остановить пассажирский состав для того, чтобы сделать невозможным движение грузового. В частности, враг может попробовать создать какую-то проблему, связанную с электроэнергией, которая не позволит осуществлять движение.

Для чего враг наносит удары по железной дороге — у него 4 цели

Нанося удары по железной дороге, Россия преследует четыре главных цели. По словам Шевченко, враг пытается посеять панику среди населения, нанести ущерб инфраструктуре, ограничить движение военных, а также ограничить экспорт.

Проблем с тем, чтобы добраться до Харькова, не будет

Эксперт по транспорту объяснил, что "Укрзализныця" довозит пассажиров до безопасной точки поездом, а дальше, в Харьков, везет автобусом. Поэтому пассажирам не стоит беспокоиться, что они не смогут доехать до областного центра.

Ранее "Телеграф" рассказывал, на что могут рассчитывать пассажиры, пострадавшие от российских ударов по поездам. Враг все чаще бьет по транспорту.