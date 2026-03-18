Новые правила для мобилизованных и контрактников: в Раде предлагают изменить сроки отправки на фронт

В Украине могут ввести особый период для военных

Верховная Рада предлагает внести изменения в закон о военной службе, касающиеся участия новобранцев в боевых действиях. Закон хотят дополнить отдельной нормой об ограничении участия военных в боях сразу после учебы.

Что нужно знать:

Новобранцев могут не привлекать к боям в течение 3 месяцев после учебы

Ограничения касаются мобилизованных, контрактников и офицеров

Инициатива должна уменьшить потери

Законопроект подал нардеп Сергей Гривко. Пока его направили на рассмотрение комитета. Телеграф разобрался, какие нововведения предлагают в законопроекте. Предлагается установить "период адаптации" в новой статье кЗакон Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Согласно проекту, военнослужащих не будут привлекать к непосредственным боевым действиям в течение трех месяцев после завершения базовой подготовки или после выпуска из военных вузов (для офицеров).

Ограничения предлагают распространить на мобилизованных, контрактников, офицеров. Эти три месяца их запрещается:

включать в боевые приказы,

привлекать к боевым задачам,

направлять в зону непосредственного контакта с противником – с применением средств ближнего боя.

Если закон будет принят, новые военнослужащие после учебы сначала будут проходить службу без участия в боях, получат опыт в безопасных условиях, а только потом могут быть привлечены к выполнению боевых задач. "Наибольший риск потерь наблюдается в первые недели после прибытия военнослужащего на фронт, когда он еще не адаптирован к боевому стрессу, не знает особенностей позиций и не интегрирован в подразделение", — говорится в пояснительной записке.

Ранее тот же нардеп предлагал изменить законодательство в вопросе мобилизации. Как писал "Телеграф", обязанности представителей ТЦК прописывались четче, как и ответственность за отказ от повестки.