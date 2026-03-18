Новые правила для мобилизованных и контрактников: в Раде предлагают изменить сроки отправки на фронт
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В Украине могут ввести особый период для военных
Верховная Рада предлагает внести изменения в закон о военной службе, касающиеся участия новобранцев в боевых действиях. Закон хотят дополнить отдельной нормой об ограничении участия военных в боях сразу после учебы.
Что нужно знать:
- Новобранцев могут не привлекать к боям в течение 3 месяцев после учебы
- Ограничения касаются мобилизованных, контрактников и офицеров
- Инициатива должна уменьшить потери
Законопроект подал нардеп Сергей Гривко. Пока его направили на рассмотрение комитета. Телеграф разобрался, какие нововведения предлагают в законопроекте. Предлагается установить "период адаптации" в новой статье кЗакон Украины "О воинской обязанности и военной службе".
Согласно проекту, военнослужащих не будут привлекать к непосредственным боевым действиям в течение трех месяцев после завершения базовой подготовки или после выпуска из военных вузов (для офицеров).
Ограничения предлагают распространить на мобилизованных, контрактников, офицеров. Эти три месяца их запрещается:
- включать в боевые приказы,
- привлекать к боевым задачам,
- направлять в зону непосредственного контакта с противником – с применением средств ближнего боя.
Если закон будет принят, новые военнослужащие после учебы сначала будут проходить службу без участия в боях, получат опыт в безопасных условиях, а только потом могут быть привлечены к выполнению боевых задач. "Наибольший риск потерь наблюдается в первые недели после прибытия военнослужащего на фронт, когда он еще не адаптирован к боевому стрессу, не знает особенностей позиций и не интегрирован в подразделение", — говорится в пояснительной записке.
Ранее тот же нардеп предлагал изменить законодательство в вопросе мобилизации. Как писал "Телеграф", обязанности представителей ТЦК прописывались четче, как и ответственность за отказ от повестки.