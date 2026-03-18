Более 500 тысяч носителей: где на другом конце света живет украинский язык

Первая волна мигрантов приехала туда более 100 лет назад

Украинский язык живет далеко за пределами Украины. Одной из крупнейших его общин в Латинской Америке является украинская диаспора Аргентины, насчитывающая более 350–500 тысяч человек и занимающая второе место по численности после Бразилии.

Первая организованная волна украинских иммигрантов прибыла в Аргентину еще в 1897 году, в основном из Галичины, чтобы поселиться в провинции Мисьонес, как написали в "ukraineworld".

Несмотря на сложные условия, украинцы осваивали сельскохозяйственные угодья, выращивали мате, табак и рис, а впоследствии влияние украинской общины распространилось на промышленность, энергетику и образование. Сохранить украинский язык помогли семьи, субботние школы, культурные и религиозные общины, где украинский звучит в быту и во время праздников.

Аргентина.

Сегодня потомки иммигрантов продолжают поддерживать язык как символ культурного наследия, одновременно интегрируясь в аргентинское общество. Украинский язык в Аргентине — не официальный, но он остается живым, сохраняя связь поколений и уникальные традиции, напоминая о богатом вкладе украинцев в развитие страны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в одной стране на другом конце света также говорят на украинском языке. Он там является официальным.