Сборной Украины могут помочь иностранцы: Шевченко интересны футболисты из Европы

Игроки хотят выступать за сборную Украины

В начале 2026 года прогремели слухи о натурализации в сборную Украины бразильцев "Шахтера", а теперь стало известно, что Украинская ассоциация футбола (УАФ), которую возглавляет Андрей Шевченко, предложила украинские паспорта двум футболиста из Европы.

Что нужно знать

УАФ ищет футболистов украинского происхождения в Европе

Шотландец Робби Юр может стать игроком сборной Украины

Сергей Игнатков из Боснии и Герцеговины решил стать украинцем

На радары сборной Украины попал 22-летний шотландский нападающий украинского происхождения Робби Юр. Он подтвердил изданию Fotbollskanal, что УАФ контактировала с ним.

Робби может в будущем получить украинский паспорт, правда, футболист понимает, что до сборной Украины пока не дорос. Юр считает, что Сине-желтые на данный момент обладают обилием высококлассных форвардов.

Юр является воспитанником "Рейнджерс". Футболист успел поиграть за юношескую команду "Андерлехта", после чего оказался в чемпионате Швеции, где выступает за "Сириус". Transfermarkt оценивает игрока в 2 млн евро. Робби вызывался в молодежную сборную Шотландии, правда, он так и не сыграл за эту команду.

Кроме того, сообщается о предметном интересе УАФ к 18-летнему боснийскому опорному полузащитнику украинского происхождения Сергею Игнаткову. По информации Bosnian Football, хавбек уже решил все вопросы с гражданством Украины и оформил все необходимые документы. Футболист даже приехал в Киев. На данный момент Сергей выступает за ФК "Сараево", Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

Напомним, сборная Украины еще не квалифицировалась на ЧМ-2026. Для выхода на Мундиаль Сине-желтым необходимо выиграть два матча на пути B европейского плей-офф. В первой игре (26.03) украинцы сыграют со Швецией. В случае успеха Сине-желтые за путевку на Мундиаль проведут дуэль против победителя матча Польша — Албания. В первой и второй встрече наша команда будет "хозяйкой" поля. В случае успешной квалификации Сине-желтые сыграют на Чм-2026 в группе F вместе с Нидерландами, Японией и Тунисом.