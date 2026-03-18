Билет за 0 грн: в каком городе не планируют возвращать оплату за проезд даже после войны

Город платит миллиарды за бесплатный транспорт

Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро Харькова могут стать бесплатными навсегда. Такую идею уже высказывал городской голова Игорь Терехов.

Такая социальная фишка работает в Харькове почти четыре года — с мая 2022 года. Важно заметить — не весь транспорт города бесплатный, а только тот, который подчиняется городским властям.

Достоверно известно, что в течение 2026 года изменений политики харьковского руководителя ждать не стоит – проезд в метро, городском электротранспорте и коммунальных автобусах останутся безвозмездными. "Есть примеры, когда в развитых городах Европейского Союза есть бесплатный проезд для горожан. И у меня такая мечта и надежда, что даже после окончания войны мы будем так делать", — говорил Терехов.

Отвечи горсовета Харькова по запросу "Телеграф" о бесплатном проезде

Стоит это городу немало — около 2 млрд грн в год почти десятина от бюджета общины. Но его планируют сохранить и после войны, ведь в городе живет более 200 тысяч ВПЛ, для которых это стало бы дополнительным бременем.

Насколько бесплатный проезд — бремя для Харькова

Пока балансировать бюджет удается, однако уже привлекали ссуду и денежную помощь грантами, в основном на зарплаты работникам депо. Критики инициативы отмечают, что решение действительно помогает горожанам, однако во время войны является избыточной нагрузкой на бюджет. В частности, соучредитель Харьковского антикоррупционного центра, депутат горсовета и действующий военнослужащий Игорь Черняк выражал идею привлечь благотворительные фонды или возможность донаций через государственную платформу United 24. "На самом деле даже если 10-20% процентов пассажиров будут платить "донаты" за проезд — то это сотни тысяч гривен — ежедневно, и десятки миллионов — ежемесячно", — говорил Черняк.

