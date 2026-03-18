"Будет только хуже": москвичи без интернета готовятся бунтовать, Путин уже боится (видео)

В столице России растет недовольство режимом Путина. Последние действия властей, связанные с блокировкой сети и замедлением сервисов, повысили градус протестных настроений среди москвичей, которые теперь даже задумываются выходить на улицы.

"Телеграф" рассказывает о том, что сейчас происходит в Москве, ссылаясь на слова самих россиян.

Что сейчас происходит в Москве и России

Кремль усиливает кампанию цензуры и ограничений интернета в России. На протяжении последней недели Москва практически сидит без мобильного интернета. Ранее подобные ограничения вводились только в регионах и объяснялись защитой от воздушных атак, однако теперь волна блокировок накрыла и самый привилегированный регион, который привык не замечать последствий войны против Украины.

Справка:

11 марта ВВС писала, что мобильный интернет в центральных районах Москвы не работает уже почти неделю. "Операторы заявляют, что от них ничего не зависит. Власти не называют сроков, когда перебои закончатся, объясняя это заботой о безопасности"

12 марта мобильная связь и интернет в здании Думы были уже несколько дней ограничены. Чиновники перешли на проводную телефонию. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин также объяснял эти проблемы вопросами "государственной безопасности".

Российские власти также продолжают сигнализировать о своих намерениях и в дальнейшем ограничивать Telegram. Уже сейчас, как пишет DW, мессенджер практически перестал работать даже при использовании VPN в любых вариантах — мобильной, десктопной и веб-версии.

Российские СМИ пишут, что за последнюю неделю Telegram заблокировал свыше 752 тыс. каналов и групп. Также россияне предполагают, что мессенджер может быть заблокирован полностью уже в марте-апреле.

На фоне отключений мобильного интернета в России начали ограничивать и скорость домашнего интернета. По данным сайта "Настоящее время" крупный провайдер "Дом.ру" тестирует замедление скорости и отказ от безлимитного трафика в трех крупных городах – Екатеринбурге, Петербурге и Самаре.

Цифровая изоляция — взгляд изнутри

Среди москвичей последние закручивания гаек стали самой обсуждаемой темой в сети. Градус негодования настолько велик, что новые гневные комментарии от разных пользователей появляются практически каждую минуту.

Реакции

Айтишник Святослав Гусев, который выехал из РФ, в соцсети Threads решил поинтересоваться у жителей столицы, как они реагируют на то, что происходит. Ответы не заставили себя ждать:

Всё отлично! Купил пейджер, начал выписывать журнал Крестьянка, достал из сундука дисковый телефон

В смысле как? Интернет отключают, глобальные бренды ушли, цены растут, а качества нет

Я живу, очень прискорбное ощущение. Интернет мало, где работает..цены растут будто каждый день

Все даже хуже, чем в новостях

Терпение лопается. Россияне замышляют бунт?

Ситуация с блокировками интернета и сервисов впервые за долгое время подняла тему протестов среди россиян. Как пишет "Агентство", в TikTok уже появились десятки роликов с призывом выйти на улицу 29 марта.

Бывший глава штаба Бориса Надеждина Дмитрий Кисиев анонсировал митинги против блокировок интернета

Тогда же свои акции намерено провести ранее неизвестное объединение "Алый лебедь", чей логотип оказался на нескольких роликах (Спустя два часа после разговора с "Агентством" один из представителей "Алого лебедя" прислал голосовое сообщение о своем уходе из проекта, которое закончил словами: "Слава России, слава Путину, Z, СВО, я только за Путина").

Видео с призывом выходить на улицу 29 марта стали появляться как минимум с 14 марта

Найденные "Агентством" ролики собрали от 100 до 60 тысяч просмотров

Путин боится — МВД уже начеку

Масштаб недовольства пока оценить достоверно невозможно из-за возможного появления фейков вместе с основным потоком возмущения. Однако то, что ситуация выглядит серьезно, похоже, уже начали замечать в Кремле. Издание "ЁЖ", ссылаясь на источники канала "Досье. Секретный контур", пишет, что силовикам якобы дана установка на "нулевую толерантность" к любым попыткам раскачать улицу в защиту Telegram.

"Установка сверху однозначная — любые попытки организовать митинги или даже локальные пикеты должны пресекаться жестко и "душиться в зародыше", — говорится в посте.

Также в сети уже начали появляться слухи о повышение активности правоохранителей в Москве. Дескать, на въездах и выездах из города установлены блок-посты.

"Все выезды/въезды в ментах с автоматами.Будет митинг?", — задается вопросом один из пользователей.

