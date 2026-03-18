"Будет только хуже": москвичи без интернета готовятся бунтовать, Путин уже боится (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В столице России растет недовольство режимом Путина. Последние действия властей, связанные с блокировкой сети и замедлением сервисов, повысили градус протестных настроений среди москвичей, которые теперь даже задумываются выходить на улицы.
"Телеграф" рассказывает о том, что сейчас происходит в Москве, ссылаясь на слова самих россиян.
Что сейчас происходит в Москве и России
Кремль усиливает кампанию цензуры и ограничений интернета в России. На протяжении последней недели Москва практически сидит без мобильного интернета. Ранее подобные ограничения вводились только в регионах и объяснялись защитой от воздушных атак, однако теперь волна блокировок накрыла и самый привилегированный регион, который привык не замечать последствий войны против Украины.
Справка:
- 11 марта ВВС писала, что мобильный интернет в центральных районах Москвы не работает уже почти неделю. "Операторы заявляют, что от них ничего не зависит. Власти не называют сроков, когда перебои закончатся, объясняя это заботой о безопасности"
- 12 марта мобильная связь и интернет в здании Думы были уже несколько дней ограничены. Чиновники перешли на проводную телефонию. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин также объяснял эти проблемы вопросами "государственной безопасности".
- Российские власти также продолжают сигнализировать о своих намерениях и в дальнейшем ограничивать Telegram. Уже сейчас, как пишет DW, мессенджер практически перестал работать даже при использовании VPN в любых вариантах — мобильной, десктопной и веб-версии.
- Российские СМИ пишут, что за последнюю неделю Telegram заблокировал свыше 752 тыс. каналов и групп. Также россияне предполагают, что мессенджер может быть заблокирован полностью уже в марте-апреле.
- На фоне отключений мобильного интернета в России начали ограничивать и скорость домашнего интернета. По данным сайта "Настоящее время" крупный провайдер "Дом.ру" тестирует замедление скорости и отказ от безлимитного трафика в трех крупных городах – Екатеринбурге, Петербурге и Самаре.
Цифровая изоляция — взгляд изнутри
Среди москвичей последние закручивания гаек стали самой обсуждаемой темой в сети. Градус негодования настолько велик, что новые гневные комментарии от разных пользователей появляются практически каждую минуту.
Реакции
Айтишник Святослав Гусев, который выехал из РФ, в соцсети Threads решил поинтересоваться у жителей столицы, как они реагируют на то, что происходит. Ответы не заставили себя ждать:
- Всё отлично! Купил пейджер, начал выписывать журнал Крестьянка, достал из сундука дисковый телефон
- В смысле как? Интернет отключают, глобальные бренды ушли, цены растут, а качества нет
- Я живу, очень прискорбное ощущение. Интернет мало, где работает..цены растут будто каждый день
- Все даже хуже, чем в новостях
Терпение лопается. Россияне замышляют бунт?
Ситуация с блокировками интернета и сервисов впервые за долгое время подняла тему протестов среди россиян. Как пишет "Агентство", в TikTok уже появились десятки роликов с призывом выйти на улицу 29 марта.
- Бывший глава штаба Бориса Надеждина Дмитрий Кисиев анонсировал митинги против блокировок интернета
- Тогда же свои акции намерено провести ранее неизвестное объединение "Алый лебедь", чей логотип оказался на нескольких роликах (Спустя два часа после разговора с "Агентством" один из представителей "Алого лебедя" прислал голосовое сообщение о своем уходе из проекта, которое закончил словами: "Слава России, слава Путину, Z, СВО, я только за Путина").
- Видео с призывом выходить на улицу 29 марта стали появляться как минимум с 14 марта
- Найденные "Агентством" ролики собрали от 100 до 60 тысяч просмотров
Путин боится — МВД уже начеку
Масштаб недовольства пока оценить достоверно невозможно из-за возможного появления фейков вместе с основным потоком возмущения. Однако то, что ситуация выглядит серьезно, похоже, уже начали замечать в Кремле. Издание "ЁЖ", ссылаясь на источники канала "Досье. Секретный контур", пишет, что силовикам якобы дана установка на "нулевую толерантность" к любым попыткам раскачать улицу в защиту Telegram.
"Установка сверху однозначная — любые попытки организовать митинги или даже локальные пикеты должны пресекаться жестко и "душиться в зародыше", — говорится в посте.
Также в сети уже начали появляться слухи о повышение активности правоохранителей в Москве. Дескать, на въездах и выездах из города установлены блок-посты.
"Все выезды/въезды в ментах с автоматами.Будет митинг?", — задается вопросом один из пользователей.
