"Будет только хуже": москвичи без интернета готовятся бунтовать, Путин уже боится (видео)

Денис Подставной
Кремль блокирует связь Новость обновлена 18 марта 2026, 13:36
В столице России растет недовольство режимом Путина. Последние действия властей, связанные с блокировкой сети и замедлением сервисов, повысили градус протестных настроений среди москвичей, которые теперь даже задумываются выходить на улицы.

"Телеграф" рассказывает о том, что сейчас происходит в Москве, ссылаясь на слова самих россиян.

Что сейчас происходит в Москве и России

Кремль усиливает кампанию цензуры и ограничений интернета в России. На протяжении последней недели Москва практически сидит без мобильного интернета. Ранее подобные ограничения вводились только в регионах и объяснялись защитой от воздушных атак, однако теперь волна блокировок накрыла и самый привилегированный регион, который привык не замечать последствий войны против Украины.

Справка:

  • 11 марта ВВС писала, что мобильный интернет в центральных районах Москвы не работает уже почти неделю. "Операторы заявляют, что от них ничего не зависит. Власти не называют сроков, когда перебои закончатся, объясняя это заботой о безопасности"
  • 12 марта мобильная связь и интернет в здании Думы были уже несколько дней ограничены. Чиновники перешли на проводную телефонию. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин также объяснял эти проблемы вопросами "государственной безопасности".
  • Российские власти также продолжают сигнализировать о своих намерениях и в дальнейшем ограничивать Telegram. Уже сейчас, как пишет DW, мессенджер практически перестал работать даже при использовании VPN в любых вариантах — мобильной, десктопной и веб-версии.
  • Российские СМИ пишут, что за последнюю неделю Telegram заблокировал свыше 752 тыс. каналов и групп. Также россияне предполагают, что мессенджер может быть заблокирован полностью уже в марте-апреле.
  • На фоне отключений мобильного интернета в России начали ограничивать и скорость домашнего интернета. По данным сайта "Настоящее время" крупный провайдер "Дом.ру" тестирует замедление скорости и отказ от безлимитного трафика в трех крупных городах – Екатеринбурге, Петербурге и Самаре.

Цифровая изоляция — взгляд изнутри

Среди москвичей последние закручивания гаек стали самой обсуждаемой темой в сети. Градус негодования настолько велик, что новые гневные комментарии от разных пользователей появляются практически каждую минуту.

Реакции

Айтишник Святослав Гусев, который выехал из РФ, в соцсети Threads решил поинтересоваться у жителей столицы, как они реагируют на то, что происходит. Ответы не заставили себя ждать:

  • Всё отлично! Купил пейджер, начал выписывать журнал Крестьянка, достал из сундука дисковый телефон
  • В смысле как? Интернет отключают, глобальные бренды ушли, цены растут, а качества нет
  • Я живу, очень прискорбное ощущение. Интернет мало, где работает..цены растут будто каждый день
  • Все даже хуже, чем в новостях

Терпение лопается. Россияне замышляют бунт?

Ситуация с блокировками интернета и сервисов впервые за долгое время подняла тему протестов среди россиян. Как пишет "Агентство", в TikTok уже появились десятки роликов с призывом выйти на улицу 29 марта.

  • Бывший глава штаба Бориса Надеждина Дмитрий Кисиев анонсировал митинги против блокировок интернета
  • Тогда же свои акции намерено провести ранее неизвестное объединение "Алый лебедь", чей логотип оказался на нескольких роликах (Спустя два часа после разговора с "Агентством" один из представителей "Алого лебедя" прислал голосовое сообщение о своем уходе из проекта, которое закончил словами: "Слава России, слава Путину, Z, СВО, я только за Путина").
  • Видео с призывом выходить на улицу 29 марта стали появляться как минимум с 14 марта
  • Найденные "Агентством" ролики собрали от 100 до 60 тысяч просмотров

Путин боится — МВД уже начеку

Масштаб недовольства пока оценить достоверно невозможно из-за возможного появления фейков вместе с основным потоком возмущения. Однако то, что ситуация выглядит серьезно, похоже, уже начали замечать в Кремле. Издание "ЁЖ", ссылаясь на источники канала "Досье. Секретный контур", пишет, что силовикам якобы дана установка на "нулевую толерантность" к любым попыткам раскачать улицу в защиту Telegram.

"Установка сверху однозначная — любые попытки организовать митинги или даже локальные пикеты должны пресекаться жестко и "душиться в зародыше", — говорится в посте.

Также в сети уже начали появляться слухи о повышение активности правоохранителей в Москве. Дескать, на въездах и выездах из города установлены блок-посты.

"Все выезды/въезды в ментах с автоматами.Будет митинг?", — задается вопросом один из пользователей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что увеличение количества ударов Украины по российским заводам, в том числе стратегическим, может быть признаком тайных договоренностей с США.

