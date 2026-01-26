Фьюри готовится к бою с "братом-близнецом" из Украины (видео)

Украинец помогает британцу в тренировочном лагере

Британский супертяж, экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) продолжает подготовку к своему возвращению на ринг. На данный момент имя соперника "Цыганского короля" неизвестно, хотя его главная цель — бой с бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) из Великобритании.

Фьюри готовится к следующему бою

Украинец Захожий помогает Тайсону

Британец назвал Александра своим "братом-близнецом"

"Цыганский король" в сторис Instagram назвал украинского боксера Александра Захожего (20-1, 16 КО) своим "братом-близнецом". Украинец помогает британцу готовиться к следующему поединку, передает "Телеграф".

Мы с моим братом-близнецом, у которого есть волосы, будем сегодня бегать. Тайсон Фьюри

Напомним, в январе 2025 года Фьюри вновь объявил о завершении карьеры боксера. В начале 2026 года "Цыганский король" начал активно заниматься в зале, после чего стало известно о том, что он планирует вернуться на ринг. Ожидается, что первый поединок Тайсона станет "разогревочным", после чего он примет большой вызов.

Фьюри известен украинцам по боям с Владимиром Кличко и Александром Усиком. Тайсон победил Владимира и дважды проиграл Александру, хотя британец ни разу не признал поражения.