В весе Усика состоится бой века: первые детали

На этот раз украинский боксер будет лишь зрителем

В субботу, 13 декабря, в мире бокса прогремела сенсационная новость. Бывшие чемпионы мира в тяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) договорились о поединке.

Что нужно знать

Джошуа и Фьюри договорились о поединке

Супербой запланирован на 2026 год

Оба боксера проведут промежуточные бои

О супербое британских гигантов сообщает The Ring. Данный поединок должен состоятся в 2026 году и возглавит вечер бокса Riyadh Season. Ожидается, что оба боксера проведут промежуточные бои, после чего выяснят, кто сильнее в ринге.

Отметим, поединок Джошуа — Фьюри по разным причинам так и не состоялся, когда оба британца владели чемпионскими титулами. Тем не менее данное шоу даже сейчас точно соберет огромный стадион и миллионы любителей бокса у экранов.

Добавим, что AJ сейчас готовится к денежному поединку против американского блогера Джейка Пола. Подготовка британца проходила в тренировочном лагере Александра Усика под руководством одного из тренеров украинского чемпиона. "Цыганский король", в свою очередь, завершил карьеру и сейчас находится на пенсии.

Добавим, что и Джошуа, и Фьюри дважды проигрывали Усику, который зачистил дивизион. К слову, "Кот" готовится провести очередную защиту титулов в хэвивейте. Украинец пока не знает имя следующего соперника, хотя заявил, что хочет провести поединок против "Бронзового бомбардировщика". Также Александр не против сразиться с "Разрушителем".