В весе Усика состоится бой века: первые детали
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
На этот раз украинский боксер будет лишь зрителем
В субботу, 13 декабря, в мире бокса прогремела сенсационная новость. Бывшие чемпионы мира в тяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) договорились о поединке.
Что нужно знать
- Джошуа и Фьюри договорились о поединке
- Супербой запланирован на 2026 год
- Оба боксера проведут промежуточные бои
О супербое британских гигантов сообщает The Ring. Данный поединок должен состоятся в 2026 году и возглавит вечер бокса Riyadh Season. Ожидается, что оба боксера проведут промежуточные бои, после чего выяснят, кто сильнее в ринге.
Источники сообщили изданию The Ring, что долгожданный поединок между бывшими чемпионами мира в тяжелом весе Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа станет главным событием мега-турнира Riyadh Season в 2026 году. До этого боя, как стало известно The Ring, Фьюри и Джошуа планируют провести отдельные поединки в рамках Riyadh Season в следующем году.
Отметим, поединок Джошуа — Фьюри по разным причинам так и не состоялся, когда оба британца владели чемпионскими титулами. Тем не менее данное шоу даже сейчас точно соберет огромный стадион и миллионы любителей бокса у экранов.
Добавим, что AJ сейчас готовится к денежному поединку против американского блогера Джейка Пола. Подготовка британца проходила в тренировочном лагере Александра Усика под руководством одного из тренеров украинского чемпиона. "Цыганский король", в свою очередь, завершил карьеру и сейчас находится на пенсии.
Добавим, что и Джошуа, и Фьюри дважды проигрывали Усику, который зачистил дивизион. К слову, "Кот" готовится провести очередную защиту титулов в хэвивейте. Украинец пока не знает имя следующего соперника, хотя заявил, что хочет провести поединок против "Бронзового бомбардировщика". Также Александр не против сразиться с "Разрушителем".