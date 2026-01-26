Ф'юрі готується до бою з "братом-близнюком" з України (відео)

Українець допомагає британцю у тренувальному таборі

Британський суперваговик, ексчемпіон світу з боксу Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) продовжує підготовку до свого повернення на ринг. Наразі ім’я суперника "Циганського короля" невідоме, хоча його головна ціль — бій із колишнім чемпіоном світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) з Великої Британії.

Що потрібно знати

Ф’юрі готується до наступного бою

Українець Захожий допомагає Тайсону

Британець назвав Олександра своїм "братом-близнюком"

"Циганський король" у сторіс Instagram назвав українського боксера Олександра Захожого (20-1, 16 КО) своїм "братом-близнюком". Українець допомагає британцю готуватися до наступного поєдинку, передає "Телеграф".

Ми з моїм братом-близнюком, у якого є волосся, сьогодні бігатимемо. Тайсон Ф’юрі

Нагадаємо, у січні 2025 року Ф’юрі знову оголосив про завершення кар’єри боксера. На початку 2026 року "Циганський король" почав активно займатися у залі, після чого стало відомо про те, що він планує повернутися на ринг. Очікується, що перший поєдинок Тайсона стане "розігрівальним", після чого він прийме великий виклик.

Ф’юрі відомий українцям по боях з Володимиром Кличком та Олександром Усиком. Тайсон переміг Володимира і двічі програв Олександру, хоча британець жодного разу не визнав поразки.